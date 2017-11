Montero exige al Gobierno modificar la regla de gasto

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha exigido al Gobierno de la Nación que modifique la regla de gasto para que los ayuntamientos y diputaciones puedan invertir más en servicios públicos para la ciudadanía.

En declaraciones a los medios tras inaugurar la IV Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías en los gobiernos locales de Sevilla, organizada por la Diputación Provincial, Montero ha compartido la denuncia del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, de la "mala aplicación" de la regla de gasto.

Ello impide, según ha indicado, que "una parte muy importante de los recursos se puedan destinar a políticas que se dirigen a las personas". En su opinión, "ahora que ha venido la recuperación económica, es hora de que se puedan aprovechar de la misma quienes ya bastante han contribuido con su esfuerzo a sacar a este país adelante en los momentos de crisis".

La consejera del ramo ha dicho que el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, va esta tarde "obligado" al Congreso de los Diputados para dar explicaciones de algo que preocupa mucho a los ayuntamientos y que el PSOE lleva tiempo denunciando, en relación al cambio de la regla fiscal. "Su aplicación está haciendo que tengamos menos velocidad en la recuperación económica por no poder invertir desde los presupuestos públicos en infraestructuras que hagan más competitivas nuestra empresas", ha criticado María Jesús Montero.

En su opinión, lo que va a hacer esta tarde Montoro es "volver a justificarse porque piensa que los ayuntamientos tienen que seguir obteniendo un superávit con el que no pueden emplear para sus ciudadanos". Para Montero, el único objetivo que hay detrás de ello es sumar 7.000 millones de superávit de los ayuntamientos a unas cuentas públicas que gestiona el PP "y que no están saneadas". Así, ha apuntado que "si se le detrae estos 7.000 millones a las cuentas del Estado se pondría en evidencia que el Gobierno exige mucho a otras administraciones pero que ellos no hacen su tarea".