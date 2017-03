Montero garantiza que habrá oposiciones de la Junta en 2017 aunque no haya Presupuestos

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, garantiza que en 2017 se ofertarán más de 8.000 plazas de empleo público en Andalucía. La política sevillana avaló ayer en el Parlamento la "seguridad jurídica" de la convocatoria de oposiciones anunciada previamente por la Administración autonómica y rechazó que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año pueda desactivarla.

"Tenemos la garantía jurídica de que la prórroga de los Presupuestos extiende también la tasa de reposición", explicó Montero aludiendo a informes de los letrados de la Junta. Teniendo en cuenta esa afirmación, si el Gobierno del PP no es capaz de lograr suficiente apoyo para su proyecto de cuentas del año próximo, la tasa de reposición de 2017 será la misma que hubo en 2016: un 100% para los servicios básicos -sanidad y educación- y un 50% para el resto de sectores. Eso, en Andalucía, se traduce en 5.553 plazas para el sistema sanitario, 2.468 para el educativo y 2.024 para la administración general, 1.100 de las cuales se dedican a promoción interna.

Montero explicó que la tasa de reposición se extiende de forma automática, pero que el Gobierno central tendrá la posibilidad de hacer alguna modificación en el hipotético decreto de prórroga de los Presupuestos. Según la titular de Hacienda, la propia secretaria de estado de Función Pública, Elena Collado, le trasladó en una reunión que no tenía ningún argumento para rebatir las tesis que expuso ayer en la tribuna del Parlamento.

Por ese motivo, Montero dijo no entender que se deslizase en su momento desde Madrid la noticia de que una prórroga de las cuentas estatales podría provocar la cancelación de todas las oposiciones, al volver a una tasa de reposición cero. El anuncio se hizo en la conferencia de Educación y la consejera de Hacienda lo calificó como un "globo sonda" del Ejecutivo central para "presionar" a las comunidades autónomas y que éstas hicieran lo propio con los partidos -con el PSOE especialmente- para desbloquear la negociación de los Presupuestos. "Si no fue así, que enseñen el informe jurídico que avala su postura", dijo Montero para después añadir que su Gobierno no va a aceptar "ningún tipo de chantaje".

La titular de Hacienda y Administración Pública se refirió también a la posibilidad de convocar próximamente una oferta de empleo público masiva para paliar el alto índice de temporalidad en la función pública. Montero explicó que la contratación de eventuales fue la alternativa que utilizaron las comunidades autónomas para paliar las restricciones de la tasa de reposición durante los años más duros de la crisis y que esa convocatoria "coordinada" solucionaría el problema.

La consejera cifró en 100.000 el número de puestos de trabajo podrían liberarse y aseguró que, en la Conferencia de Presidentes, el Gobierno mostró su disposición a poner en marcha esta oferta de empleo público. Algo que, sin embargo, choca con el anuncio realizado en la conferencia de Educación. "Esperemos que rectifiquen y no jueguen con los trabajadores públicos", apostilló Montero.