Montero ve "irresponsable" acordar sobre el impuesto de sucesiones para 2018 "sin conocer los ingresos"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha tachado este miércoles de "irresponsables" a aquellos que acuerdan pactos fiscales "sin conocer los ingresos" con que van a contar, en referencia a la situación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. "Ahora estamos con el presupuesto para 2018 y en septiembre conoceremos cómo evolucionará este impuesto una vez conozcamos los ingresos", ha apuntado.

En el turno de preguntas en el Fórum Europa 'Tribuna de Andalucía' de Sevilla, Montero ha recordado que lo firmado en 2015 y 2016 con Ciudadanos se ha cumplido, pero ha advertido de que quienes realizan "pactos fiscales sin conocer los ingresos son irresponsables, o no les importan los servicios públicos o hacen brindis al sol".

La consejera ha indicado que este impuesto se ha llevado a un debate nacional donde "se ha deslegitimado mucho". "Los ciudadanos piensan que cuando pagan este impuesto están pagando doblemente y eso no es verdad", ha señalado Montero, quien ha reconocido el esfuerzo de los consejeros autonómicos en explicar el porqué de este impuesto.

En contra, ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no haya hablado al respecto. "No puedo entender que en un debate nacional para un impuesto nacional no conozca la opinión de Montoro", ha afeado.

La consejera ha explicado que este impuestos cuenta con asimetrías por territorios por las diferencias de rentas que hay entre norte y sur. "Las regiones más ricas prácticamente lo han suprimido para parientes directos y han creado un paraíso fiscal, pero hay comunidades que necesitan tener este impuesto activo para poder financiar los servicios públicos porque la renta por habitante es más baja", ha señalado.

De igual manera, ha advertido sobre la petición de Cataluña de contar con una hacienda propia. "No es lo mismo aportar a una bolsa común y recibir que pactar con el Gobierno central cuánto te doy", ha expresado. "Si las comunidades con más renta están en deriva de bajar impuestos y no aportar a la bolsa común, tenemos un problema muy grave, que no se está haciendo frente de manera correcta, sino negociado a trozos, lo que al final va a dar con una especie de 'frankenstein', donde los perjudicados van a ser los ciudadanos con menos renta".

Sobre la proposición de Ley del PP andaluz que se debatirá este miércoles en el Pleno del Parlamento para la bonificación al 99 por ciento de este impuesto, la consejera ha señalado que el PP "permanentemente" plantea proposiciones de ley "sabiendo que no tiene acuerdo parlamentario".

"Una formación puede tener una ideología donde no sea importantes los impuestos para servicios públicos", ha señalado la consejera, quien ha advertido de que se trata de un impuesto estatal, por lo que "cada viernes el Gobierno puede cambiarlo, bonificarlo, suprimirlo, lo que quiera, siempre que compense a las comunidades".