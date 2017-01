Moreno es partidario de que Cospedal salga de la Secretaría General del PP

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, cree que María Dolores de Cospedal debería dejar la Secretaría General de su partido una vez que debe dedicarse a dirigir el Ministerio de Defensa. En una entrevista en Onda Cero, Moreno sostuvo que el PP necesita una voz dedicada en exclusiva a la organización. El futuro de María Dolores de Cospedal es uno de los asuntos de peso que debe resolver el próximo congreso nacional del PP, que se celebrará en febrero. Aunque la opinión de Moreno es compartida por muchos dirigentes regionales, la actual secretaria general no tiene intención de dejar sus funciones en la organización.

Moreno, no obstante, indicó en la misma entrevista que el PP andaluz no presentará en el congreso una moción para incompatibilizar los cargos, aunque no se descarta que sean otros.

María Dolores de Cospedal cuenta con algunos partidarios en Andalucía, no muchos, pero sí situados en puestos relevantes en el Gobierno, caso de Juan Ignacio Zoido -ministro de Interior- y de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad y presidente del PP en Córdoba.

Por otra parte, el líder de los populares andaluces sostuvo que Susana Díaz dejará la Presidencia de la Junta para optar por las primarias en el PSOE. Cree que Díaz sólo seguirá siendo presidenta de la Junta en el caso de que pierda esas elecciones primarias.