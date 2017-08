Moreno cree que Díaz camufla su "mala gestión" con el debate de la financiación

Susana Díaz decidió inaugurar el curso político el martes poniendo el foco en la necesidad de remodelar el modelo de financiación autonómica porque, según su relato, el actual sistema es un castigo para Andalucía y atenta contra la prestación de los servicios públicos. Su principal contrincante, Juanma Moreno, no tardó ni 24 horas para enmendarle la plana. El problema de la región, aseguró el líder del PP andaluz, "no es de dinero, sino de no saber gestionar los fondos públicos". Y Moreno tiene claro que la culpa de esta negligencia es de la presidenta de la Junta.

La tesis del dirigente popular no es nueva, pero fue su contraataque a la jefa del Ejecutivo autonómico desde el acto que escenificó la vuelta del PP a la actividad tras mantener el piloto automático en agosto. En la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, Moreno afeó a Díaz que "después de un mes de vacaciones" haya vuelto a "buscar una bronca con el Gobierno central" y no a dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. En contraposición, su propuesta para acabar con las carencias de los andaluces pasa por "saber gastar" los recursos que llegan a la región.

Moreno anuncia que se reunirá el lunes con Díaz para abordar el nuevo repartoLa ronda de contactos anunciada por la jefa del Ejecutivo comienza hoy con los sindicatos

Moreno explicó que no rechaza un nuevo modelo que dote a la comunidad con más financiación, pero insistió en que las carencias en educación, sanidad o infraestructuras no se deben a la falta de dinero. El Ejecutivo regional, recordó Moreno, cuenta con un presupuesto de 33.000 millones de euros "que no se gestionan correctamente por la nula capacidad de liderar de la presidenta". "Andalucía tiene un serio problema de gestión de los recursos públicos", añadió.

Pese a sus críticas a Díaz, Moreno recogió el guante lanzado en San Telmo por la presidenta de la Junta. Se verán el lunes próximo, reveló el líder popular ayer. Y anunció que irá a cuantas reuniones sean necesarias para buscar una fórmula que mejore el sistema de reparto de fondos estatales para las regiones. "Espero no encontrarme con las trampas habituales que propone el Gobierno andaluz", señaló Moreno.

Hoy mismo comienza la ronda de contactos de la jefa del Ejecutivo para buscar "un posicionamiento común de Andalucía en la reforma del modelo de financiación autonómica". Es lo que anunció el martes en San Telmo y de esta manera Díaz intenta coger el timón de una negociación que, en principio, iba a darse exclusivamente en el Parlamento. Fue a principios de julio cuando, a propuesta del propio PSOE, la Cámara avaló la puesta en marcha de un grupo de trabajo dentro de la comisión de Hacienda y Administración Pública con el mismo objetivo que la ronda de contactos de la presidenta.

Sin embargo, los tiempos del legislativo son los que son y agosto es un mes inhábil. Cómo mínimo, el grupo de trabajo no podrá echar a hasta la próxima semana. Para entonces, Díaz se habrá visto con Moreno y pretende hacerlo también con representantes de todos los grupos parlamentarios. Podemos, que con sus quince diputados autonómicos es la tercera fuerza política en Andalucía, mostró también su disposición de tratar el asunto con la jefa del Ejecutivo y no limitar las conversaciones dentro de los muros del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Pero "con rigor y seriedad", adelantó ayer la portavoz adjunta del partido morado, Esperanza Gómez, que lamentó haber conocido la propuesta de Díaz por los medios de comunicación y no mediante una invitación formal de la presidenta de la Junta.

Su intención, explicó Gómez, es reiterar al Gobierno andaluz iniciativas realizadas anteriormente "y sobre las que Díaz ha preferido mantenernos al margen en un intento de protagonizar las reivindicaciones en solitario frente a Mariano Rajoy". "Queremos cerrar la brecha de la desigualdad que han generado los gobiernos de PP y PSOE en Madrid y Sevilla, algo que olvida la presidenta", apostilló Gómez.

Mientras tanto, la propuesta de Díaz la inaugurará hoy mismo la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, de quien tomará el relevo su homóloga en CCOO Andalucía, Nuria López. Después será el turno del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier López de Lara; a quien seguirá el presidente del sindicato CSIF Andalucía, José Luis Heredia. La primera representante de los agentes sociales que hablará con la presidenta de la Junta, Carmen Castilla, fue también la más rápida en valorar la ronda de contactos. La líder de UGT-A se mostró ayer confiada en que partidos, sindicatos y empresarios vayan a exigir "en bloque una financiación más justa para Andalucía".