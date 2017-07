Moreno cree que a Díaz le importan "un comino" los funcionarios

El recurso del Gobierno central en contra de la aplicación de la jornada semanal de 35 horas se ha erigido en el principal punto de confrontación entre el Partido Popular y el Gobierno andaluz. El líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, elevó ayer el tono en contra de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al acusarla de crear "un problema artificial" y afirmar que a la jefa del Gobierno regional los funcionarios "le importan un comino".

Los titubueos del Gobierno central en este asunto -tres días después de anunciar el recurso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trasladó a las comunidades que se planteaba incluir las 35 horas en los presupuestos de 2018- han dejado en una situación incómoda a los populares andaluces, que ya se abstuvieron en el Parlamento cuando se votó el nuevo horario laboral de los trabajadores autonómicos.

Moreno pidió al PSOE que "deje de usar a los funcionarios como elemento de confrontación" con el Gobierno y que "pase página y entre en una nueva etapa de lealtad institucional y diálogo". Según el presidente del PP-A, Susana Díaz "allí donde no tiene competencias es donde se mete, pero donde las tiene no lo hace; por ejemplo, los funcionarios públicos son los últimos en cobrar la extra de 2012, aún no lo han hecho".

"Díaz y el PSOE han buscado un enfrentamiento con el Gobierno que se ha quedado sin discurso, porque el Gobierno ha mostrado su plena voluntad a dialogar", señaló Moreno, quien apuntó que "cuando Díaz toma esa decisión de aplicar las 35 horas es consciente de que el Tribunal Constitucional se ha mostrado desfavorable en otras comunidades".

Además, el presidente del PP-A insistió en pedir a la Junta "diálogo con el Gobierno, que además ha mostrado de una manera clara su intención de buscar en qué sectores se podrían remover obstáculos normativos para que se puedan llevar a cabo las 35 horas".

El Gobierno andaluz replicó al líder de los populares andaluces de faltar el respeto a los funcionarios para "tapar las vergüenzas" de Rajoy. "Alguien le tiene que haber dicho al señor Moreno Bonilla que la única manera de tapar el ridículo que está haciendo el Gobierno central en el conflicto de las 35 horas es bajando el nivel para convertir este problema en una discusión de barra de bar", afirmó el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco. "No sólo le falta al respeto a Susana Díaz, sino que se lo está faltando a los más de 250.000 funcionarios que trabajan en Andalucía", agregó.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, afeó al responsable del PP su "inacción" para dialogar con el Gobierno central y le acusó exhibir "con indolencia su servilismo ante Mariano Rajoy".