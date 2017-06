Moreno pide a Díaz que "se ponga las pilas" y haga reforma de su equipo

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que "se ponga las pilas" y haga una reforma profunda de su equipo para que saquen un proyecto que saque adelante a los andaluces.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde Moreno ha cerrado los congresos provinciales de elección de presidentes de su partido y en el que han participado 665 compromisarios populares, ha indicado que la Andalucía está "pendiente de que la presidenta empiece a tomar decisiones de verdad y no solamente estéticas" pues su partido está "desinflado" y necesita un "cambio de contenido, forma y objetivos".

En el congreso del PP cordobés ha sido elegido como nuevo presidente al parlamentario andaluz Adolfo Molina, apoyado por el 96,3 por ciento de los votos.

Juanma Moreno ha hecho un "balance positivo" de la ronda de congresos de su partido porque "hemos conseguido renovar ideas y equipo" y la ha considerado un "acicate" para el proyecto político del PP y una alternativa "clara nítida, creíble, unida y sólida" ante el estado "noqueado" en el que ha quedado el PSOE después de sus primarias.

Por su parte, el vicesecretario del PP, Javier Arenas, ha apuntado directamente al recién elegido presidente del PSOE, Pedro Sánchez, a quien le ha pedido que "no juegue con la unidad de España ni de todos los españoles" en referencia al proceso independentista catalán.

Además ha animado a los militantes cordobeses a quienes ha dicho que los congresos son "lugares para soñar" y "soñar con la recuperación de alcaldías, diputaciones y municipios".

Por su parte el secretario de Estado del Interior y saliente presidente del PP cordobés, José Antonio Nieto, ha manifestado su orgullo por el proyecto que el PP ha llevado a cabo en las instituciones de la provincia.

Ha repasado "la etapa que más me ha marcado en la vida y que me ha hecho ser como soy", a pesar de "los momentos que me he perdido con mi familia", ha agradecido a todos los compañeros de partido su trabajo durante los 11 años en los que ha estado en el cargo y ha dado el relevo a Adolfo Molina, a quien ha descrito como "capaz, honesto y ganador".

El nuevo presidente de los populares cordobeses, ha designado a Nieto como "presidente de honor del PP de Córdoba" y va a contar con la actual alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, como secretaria general del PP cordobés y con Beatriz Jurado como coordinadora general.

Adolfo Molina se queda al frente del PP cordobés que ocupa las alcaldías de siete municipios, con casi 300 concejales además de unos 12.000 militantes,, a quienes, según ha manifestado, quiere dar un papel relevante en su propuesta política de impulsar la transparencia.