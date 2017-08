Moreno tiende la mano al Gobierno con las cuentas si bonifica Sucesiones

Si Susana Díaz quiere que el PP apoye los Presupuestos de la Junta para 2018 tendrá, entre otras cuestiones, que bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99% y realizar una bajada de dos puntos del tramo autonómico del IRPF. Son las condiciones reveladas por Juanma Moreno, presidente de los populares andaluces, que también reclama "transparencia en las cuentas públicas, ejecución al 100% de todas las partidas con incrementos presupuestarios en las de educación y sanidad, y poner toda la carne en el asador en políticas de empleo y formación".

"Si Susana Díaz es capaz de hacer todo esto, nos sentamos a negociar", garantizó el líder del PP andaluz, quien espera que la Junta no aplique recortes en los próximos presupuestos. "El Gobierno va a poner más dinero en la financiación autonómica de todas las comunidades", adelantó Moreno. Sin embargo, el dirigente popular cree que el problema no está en los fondos sino en que la jefa del Ejecutivo "no sabe gestionar y no le gusta la gestión". Para el presidente del PP-A, el Gobierno socialista se caracteriza por su "falta de tensión, capacidad y ambición, lo que le lleva a tomar decisiones no oportunas".

Insiste en que el Ejecutivo central está dispuesto a dialogar sobre las 35 horas

"Lo primero que tiene que hacer Susana Díaz es quitar gasto superfluo y dedicarlo a lo prioritario", defendió Moreno, para quien no tiene sentido que haya "más cargos en las administraciones periféricas que en la legislatura pasada". En este sentido, acusó ala presidenta de la Junta de utilizar el autogobierno para mantenerse en el poder. "No cree en Andalucía y a veces se comporta como una delegada del Gobierno. Tiene competencias plenas, asúmalas de una vez por todas", le advirtió.

El líder del PP andaluz se refería así al hecho de que Díaz pidiera al Gobierno que "se quedara" con el Impuesto de Sucesiones. "Nunca he oído a un dirigente de Galicia, País Vasco o Cataluña decir que quiere devolver competencias al Estado", insistió. Por eso, tras pedirle que se "deje de cuentos e historias" y lo bonifique al 99%, Moreno le recordó que "esta batalla la ha perdido en la calle". "Ha habido un despertar de la ciudadanía y Díaz sabe que tiene que reformarlo y que va a tener que tragarse sus palabras porque mintió al decir que era un impuesto para ricos", apostilló.

Sobre el recurso al Tribunal Constitucional de la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, Moreno considera "normal" que el Gobierno recurra porque también lo ha hecho en otras comunidades, si bien aseguró que el Ejecutivo central tiene "plena disponibilidad para negociar, siendo Montoro uno de los ministros de Hacienda más dialogantes que ha tenido ningún gobierno".