Moreno pide a la Junta que "no busque excusas" para rebajar Sucesiones

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, pidió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "deje de buscar excusas baratas" para no bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El líder popular le recordó a la jefa del Ejecutivo durante en un acto en Sanlúcar de Barrameda que los socialistas de Asturias sí apoyan en su Parlamento la rebaja del polémico gravamen.

"Díaz dice ahora que, como el Gobierno no le quiere dar lo que ella quiere, no puede quitar el impuesto. Ya está bien de tomarnos el pelo", insistió el líder del PP andaluz. Los populares, en un comunicado, explican que el PSOE de Asturias -comandado por el ex presidente de la gestora, Javier Fernández- avaló en su Cámara regional una reducción progresiva del impuesto "hasta su práctica desaparición". "No es un problema ideológico, es un problema de soberbia", añadió.

Moreno se mostró convencido de que el polémico gravamen "es historia" y garantizó que el PP andaluz se lo va a "cargar" porque ganará las próximas elecciones autonómicas. Para el dirigente popular, la mejor manera de buscar una buena financiación para Andalucía es "buscar el diálogo y los puntos de encuentro con el Gobierno y el resto de comunidades autónomas" en lugar de recurrir a "la bronca y la pelea".

En ese sentido, lamentó que el Gobierno andaluz "siempre está de bronca porque no saben gestionar, no saben gobernar. Y cuando no se sabe gobernar, se busca siempre un enemigo exterior". Además, Moreno reprochó a la presidenta de la Junta que esté "todo el día exigiendo, cuando ella misma ha dejado de gastar 10.000 millones en Andalucía".

La respuesta socialista no se hizo esperar. Fue el líder del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, quien aseguró que la decisión del Gobierno ayer' sobre el déficit de las regiones es "un nuevo atropello del PP" a Andalucía "que cuenta con la complicidad de Moreno Bonilla"