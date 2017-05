Moreno advierte a Díaz de que el camino a Ferraz "no tiene retorno"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de que ha iniciado un camino hacia la Secretaría general del PSOE "y ese camino no tiene retorno" y ha asegurado que mientras "pelea" por los avales en su partido "no está peleando por el principal aval que le falta, el de todos y cada uno de los andaluces para sacar adelante nuestra tierra".

En un acto en Alhaurín de la Torre (Málaga), Moreno ha asegurado que Díaz "libremente ha decidido ser candidata de su partido y es su responsabilidad, dejando atrás su principal compromiso que es con los andaluces", apuntando que "ni Andalucía ni los andaluces somos platos de segunda".

Ha afirmado que "los andaluces no entienden que dedique el cien por cien al PSOE, pero no esté dedicada al cien por cien a los problemas del conjunto de Andalucía", al tiempo que ha advertido que "nadie piense que puede ir a unas primarias y si le salen mal, volver aquí como si no hubiese sucedido nada".

"La señora Díaz dice yo quiero seguir siendo presidenta de la Junta de Andalucía para tener un cuartel de invierno por si en las primarias del 21 de mayo me salen mal las cosas volver", ha indicado Moreno, algo que, ha dicho, "no lo vamos a consentir en Andalucía ni en el PP".

Ha asegurado que estos días "hemos visto que la señora Díaz anda en la pelea de los avales con Pedro Sánchez, de a ver quién tiene más, quién hace la broma, quién se mete más el dedo en el ojo y quién se pone la zancadilla antes" entre los candidatos a la Secretaría General del PSOE.

Pero, se ha preguntado, "mientras que ellos pelean por los avales, quién está peleando por Andalucía, por resolver los problemas de empleo y de gestión sanitaria y educativa". "Puede que tenga muchos avales la señora Díaz, pero no está peleando por el principal aval que le falta, el de todos y cada uno de los andaluces", ha criticado.

Moreno ha reiterado que Díaz "tiene una gran ambición, que es ser secretaria general de los socialistas españoles y yo no tengo nada que decir, es su gran ambición", pero ha asegurado que no va a consentir "que esa ambición tape las ambiciones de cientos de miles de andaluces".

"Lo que no puedo consentir es que a los andaluces y a Andalucía se nos trate como ese plato de segunda en la mesa que ya prácticamente no quiere", ha manifestado el líder del PP-A.

Moreno ha aludido a los informes internacionales que dicen que España, "gracias a la sociedad en su conjunto, pero al impulso y liderazgo del PP y del presidente Mariano Rajoy, va a ser el país de todo occidente que más empleo va a crear", lo que "supone que vamos a recuperar en muy poco tiempo el nivel de desempleo de antes de la crisis".

Pero, frente a eso, ha lamentado, "está la triste noticia que viene en uno de esos informes de que Andalucía se está quedando descolgada de la recuperación económica, de la creación de empleo y del ritmo del bienestar", preguntándose "dónde está el Gobierno andaluz, los consejeros y la presidenta, ante "ese drama del desempleo".

"No sé ni dónde estará hoy, ayer estaba en Huesca o Baleares en las primarias", ha señalado en referencia a la presidenta andaluza, apuntando que "si al final decide una vez más anteponer sus problemas, los del PSOE a los de los andaluces, aquí estará el PP, preparado, atento, capacitados y en pleno estado de revista para ganar las elecciones en Andalucía".