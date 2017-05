Moreno vaticina que habrá una candidatura única en 7 de los 8 congresos provinciales del PP

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, restó ayer importancia a las tensiones surgidas en los procesos precongresuales de su partido. El líder de los populares andaluces vaticinó que, al final, habrá una candidatura única en siete de los ocho cónclaves provinciales. "De los ocho congresos provinciales, en siete van a llegar, estoy convencido, a un solo candidato, fruto del debate interno", aseguró Moreno. El presidente del PP-A admitió que "la situación en Jaén se ha enconado más de lo que todos queríamos y esperábamos", pero no ve "ninguna razón" para posponer el congreso en esa provincia.

Tras considerar "normal" que existan "debates intensos" en estos procesos, Moreno calificó de "razonable" que un sector del PP de Sevilla haya recurrido las votaciones celebradas "si no está de acuerdo. Nuestro partido es un partido cien por cien democrático y tiene unos órganos constituidos precisamente para dar garantías y derechos a los afiliados y a los cargos del partido y respetamos las decisiones que toman", aseguró el jefe del PP-A. No obstante, reiteró su petición a las facciones del PP sevillano para que acuerden una candidatura "inclusiva y de consenso" en la que se vea reflejada "cualquier sensibilidad" y, "sobre todo", les exhortó a que "se dediquen a trabajar para resolver los problemas de los sevillanos". A juicio de Moreno, "estos debates [congresuales] le interesan muy poco a la sociedad y lo que tenemos que hacer es ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos y no tanto mirarnos al ombligo".

El presidente del PP-A subrayó que el Comité de Derechos y Garantías es un órgano "colegiado" "sin obligación" de tener una representación de cada provincia y valoró que lo integren personas "muy capaces y con mucha solvencia jurídica e intelectual que lo están haciendo francamente bien".