Moreno, "convencido" de que Díaz "no aguantará ni unos meses" con dos cargos

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha mantenido este miércoles que está "convencido" de que Susana Díaz "no aguantará ni unos meses" compatibilizando, en caso de que gane las primarias, el cargo de secretaria general del PSOE con el de presidenta de la Junta de Andalucía. "Los propios dirigentes del PSOE ya dicen abiertamente que es difícil compaginarlo", ha aseverado.

En una entrevista en RNE, Moreno cree que el tiempo le dará la razón y demostrará que si finalmente Díaz es elegida secretaria general del PSOE será "imposible" continuar al frente del Gobierno regional porque ambos cargos tienen detrás una gran carga de trabajo. Los andaluces "necesitan una presidenta a tiempo completo" y el PSOE tiene "graves problemas de proyecto y de liderazgo" y son "dos espacios geográficos separados por más de 546 kilómetros", ha advertido.

El líder de los 'populares' andaluces ha señalado que esa situación sería "inédita", aunque ha recordado que José María Aznar compaginó la presidencia de Castilla y León con la del PP un tiempo para después dejar la primera y ha mantenido que la compatibilización que pretende Díaz no se puede comparar con la de Mariano Rajoy, que tiene, entre otros aspectos, "un mismo ámbito territorial", con las sedes del Gobierno y del partido en Madrid.

Pero además de por una cuestión de tiempo, Moreno duda de que Díaz pueda atender los dos cargos por "estrategia" y en ese sentido se ha preguntado "¿Qué gorro se va a poner cuando se hable del modelo de financiación autonómica? ¿Va a pedir a Baleares que deje de bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones como está haciendo el PSOE balear frente a ella, que tiene una posición contraria?".

"Otra cosa es que no quiera perder la atalaya política que supone ser presidenta de uno de los gobiernos autonómicos más importantes, pero es evidente que si es secretaria va a resultar imposible asumir ambas responsabilidades de tal naturaleza", ha sentenciado Moreno, que ha insistido en que los propios socialistas "reconocen" que tal compatibilización "no va a ser posible".

"Atrincherada" en Andalucía

Moreno también se ha referido a las posibilidades de la dirigente andaluza a ganar finalmente las primarias a la Secretaría General socialista y, en ese sentido, ha advertido de que en el PSOE hay "una larga tradición en la que cuadros orgánicos han sido derrotados por las bases" porque, como ha recordado, "cada afiliado tiene el mismo peso, es un voto secreto y es algo que en cualquier momento puede pasar".

En el mismo sentido, ha dicho que Díaz cuenta con el "beneplácito" de los grandes dirigentes históricos del PSOE pero ha dicho que el "hecho de que ella se atrinchere" en Andalucía le hace "sospechar". "Esa sensación de que Andalucía sea como una especie de cuartel de invierno al que volver si las cosas no van bien me hace pensar que no tiene del todo claras las cuentas", ha aseverado Moreno, que también ha mantenido que los actos organizados por Pedro Sánchez son "bastante multitudinarios", por lo que cree que "hay batalla".

Escenario "distinto"

Por otra parte, Moreno ha reconocido que en caso de que Díaz optara por centrarse únicamente en la Secretaría General del PSOE sería una oportunidad política para el PP porque ella es "una líder muy consolidada con una posición política muy sólida" por lo que su salida de la escena política andaluza "abre un escenario distinto" que puede posibilitar que los 'populares' ganen las elecciones.

En ese triunfo electoral es en lo que el PP-A trabaja "con mucho ahínco y mucha decisión", ha señalado el dirigente andaluz, que ha añadido que "una vez que se ganen las elecciones (habrá que) ver la posibilidad de llegar a un acuerdo especialmente con Ciudadanos, la única fuerza con la que coincidimos programáticamente, para gobernar Andalucía después de casi cuatro décadas de monopolio en el poder del PSOE".

Por el momento ve que la formación naranja ha llevado el "acuerdo de gobernabilidad" con Díaz "a la máxima expresión", tanto que Ciudadanos "ha sido un socio más que leal". "Ha sido un socio entregado y creo que seguirá apoyando al PSOE", ha dicho el presidente del PP-A.

Moreno también se ha referido al paquete de inversiones millonarias anunciado este martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para Cataluña y se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno de España atenderá también las necesidades de otros puntos de la geografía, como Andalucía, frente a la actitud del Ejecutivo regional y su presidenta, en la que "ha brillado por su ausencia la capacidad de gestión" y que "está pendiente de otras cosas".

En otro orden de cosas, Moreno se ha referido a la situación política en Murcia tras la imputación del presidente 'popular', Pedro Antonio Sánchez, y la ruptura por parte de Ciudadanos del pacto que mantenía con el PP, ha pedido a la oposición, y en especial a la formación naranja, "paciencia y serenidad" y ha recomendado "esperar a que haya un pronunciamiento judicial".

En ese sentido, ha puesto como ejemplo la actitud de su partido en Andalucía ante la imputación de exconsejeros de la Junta y ha mantenido que el PP-A se ha comportado "con bastante respeto y lealtad" ante esos casos, esperando "a que se pronuncien los jueces".

Además, ha dicho que le "sorprende" la actitud de Ciudadanos ya que ante la situación de Granada, donde su alcalde, Francisco Cuenca, está imputado por prevaricación, usurpación de funciones y malversación, no pide la dimisión ni registra una moción de censura. "Es evidente que hay dos varas de medir por parte de Ciudadanos, puño de hierro con el PP y guante de seda con el PSOE", ha concluido.