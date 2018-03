Las fricciones entre Moreno y Marín

Los cruces entre los líderes del PP andaluz, Juanma Moreno, y Ciudadanos, Juan Marín, han centrado las declaraciones previas y posteriores al acto parlamentario. El popular defiende el documento sobre el acuerdo de financiación, mientras que el portavoz de la formación naranja critica que se haya adscrito al pacto pensando sólo en los resultados.

Moreno ha advertido de que después de que su grupo parlamentario haya hecho un "esfuerzo" por aproximarse al documento que habían pactado el PSOE-A, Podemos e IULV-CA en materia de financiación autonómica, "dejando a un lado aquellos aspectos que tenemos en desacuerdo", ahora "le corresponde al PSOE-A mimar y mantener ese consenso".

El popular ha explicado que los populares han respaldado dicho acuerdo porque "es evidente que Andalucía está mal financiada porque tenemos un mal modelo heredado del acuerdo entre el PSOE y ERC y necesita mejorar su financiación". "Por eso apoyamos el documento base del PSOE-A, Podemos e IU y, a pesar de que hay partes en las que no estamos de acuerdo, tomamos una decisión responsable, pensando interés general de andaluces y no en nuestro propio interés como partido político", ha agregado.

Y así, el líder de la oposición ha incidido en que a pesar de las diferencias que el PP-A pueda tener con algunos aspectos del documento, "es importante que Andalucía tenga una voz unida y única a la hora de reivindicar un nuevo modelo y, sobre todo, más recursos para poder gestionar mejor los intereses públicos de Andalucía".

No obstante, Moreno ha criticado que los socialistas "parece que se han esforzado más en que no lleguemos a un acuerdo", mientras ha insistido en que ahora les corresponde "mantener el acuerdo para que de aquí, y durante la modificación que tendrá el documento en la comisión de Hacienda y el Pleno, finalmente tengamos una voz única desde Andalucía".

Asimismo, y al hilo del discurso que ha pronunciado el presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, con motivo del 28F, el presidente del PP-A ha defendido que el cargo que representa "debe ser una figura más de voz coral, más de representar realmente a todas las sensibilidades de Andalucía".

Por eso, ha considerado que "sería bueno" que se consensuaran las intervenciones del presidente con los distintos grupos parlamentarios porque "él no se sube a la tribuna como presidente sólo del Parlamento, sino que lo hace como representante de todos los diputados de la Cámara" y, por tanto, "ese mensaje debe ser muy plural, muy diverso e inclusivo, en el que todos nos sintamos cómodos", ha afirmado Juanma Moreno.

De otro lado, y a cuenta de las encuestas que se han publicado en los últimos días como es habitual en la cercanía del 28F, el líder del PP-A ha señalado que los datos revelan que "tenemos un escenario político tremendamente fraccionado y volátil".

Marín acusa a PP-A de querer "aislar" a C's

Por otro lado, Juan Marín ha acusado este miércoles al grupo parlamentario del PP-A de sumarse al acuerdo de financiación del PSOE-A, Podemos e IULV-CA por "cuestiones electoralistas" solo "porque pretendían dejar aislado a Cs", al tiempo que ha defendido que el consenso no puede ser "resignarse".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz tras asistir al acto institucional por el Día de Andalucía, Marín ha subrayado que el documento sobre financiación respaldado finalmente por los cuatro partidos "significa subirle los impuestos a los andaluces", de modo que ha garantizado que "no va a contar con Cs".

Tras haber sido Cs el único partido que no se ha sumado al acuerdo, Marín ha dicho que están acostumbrados a estar aislados, "lo hemos estuvimos cuando aplicamos el 155 en Cataluña o cuando defendimos no aumentar el cuponazo vasco". "Esto no nos crea ningún complejo, defendemos lo que tenemos que defender", ha aseverado.

En este sentido, Marín ha lamentado que "algunos actúen como una veleta" y "cambien de opinión mirando los escaños y los sillones", lo que ha contrapuesto a la actitud de Cs donde "cada vez que tomamos una decisión, lo hacemos mirando por los andaluces y no por los partidos". "Hay que ser firmes, valientes y defender en lo que uno cree", ha apostillado.

Asimismo, ha afirmado que asume el coste político que pueda tener la decisión de Cs de no respaldar el documento de financiación "pero no vamos a cambiar nuestra posición y principios porque un sondeo nos de más o menos diputados, no es serio, los andaluces están cansados de que eso suceda".