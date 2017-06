Moreno critica la "sumisión" de Díaz yque "se esconda" ante la plurinacionalidad

El líder del PP-A, Juanma Moreno, lamentó ayer el "nivel de sumisión" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante la nueva dirección del PSOE y ha criticado que haya estado "escondida" y no haya "alzado la voz" frente al concepto de plurinacionalidad asumido por los socialistas en su congreso.

Moreno, que ayer se reunió con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, señaló en rueda de prensa que el estado plurinacional es algo que en Andalucía "no se comprende" y ha advertido de que las diferencias territoriales al final perjudicarán a la comunidad.

El líder de los populares andaluces criticó que Díaz haya estado "escondida" a pesar de "lo desahogada que está en algunos asuntos" y opinó que su "nivel de sumisión" ante la nueva dirección socialista "no es positivo" para la comunidad que preside. Aseguró que no se alegra de que el peso del PSOE andaluz sea "residual" en los órganos de dirección a nivel federal porque es "malo" para la región, al igual que la "pésima relación" de Díaz con el secretario general, Pedro Sánchez, quien debe decidir ahora sobre cuestiones importantes a nivel nacional.

Por otra parte, el presidente del PP-A criticó la falta de contenido de la Ley de Emprendimiento y advirtió que su formación no apoyará ninguna norma que no cuente con el visto bueno de ATA. Moreno indicó que dialogar con PSOE y Ciudadanos para intentar alcanzar acuerdos a través de enmiendas. Moreno explicó que no buscan un "lavado de cara" sino un cambio en profundidad de la norma. Lorenzo Amor agregó que si se aprueba la ley como está "no va a servir para nada", por lo que anunció una ronda de contactos con todos los partidos, que se suma a los encuentros que ha mantenido con la Junta para señalarles que no están de acuerdo con ella.