Moreno dejará de ser líder del PP-A si no llega a San Telmo en cuatro años

El líder del PP-A, Juanma Moreno renunciará a seguir al frente del partido si en cuatro años no consigue el objetivo de ser presidente de la Junta, manteniendo así el compromiso que alcanzó cuando llegó al cargo en marzo de 2014 de darse un plazo de ocho años para convertirse en jefe del Ejecutivo andaluz.

En una entrevista en Ondaluz, recogida por Europa Press, Moreno defendió que ocho años es un plazo "más que razonable" y que si en ese periodo no ha logrado el objetivo, "evidentemente" no lo va a lograr "en doce años". "Si eso ocurre, lo mejor que puedo hacer y lo mejor que haré es dar paso a otro compañero", afirmó el líder de los populares andaluces

Moreno admitió que se equivocó cuando al llegar a la Presidencia del PP-A pensó que en tres años podía llegar a muchos rincones a los que todavía no ha llegado porque Andalucía es "muy grande". "Trabajo seis días a la semana, y a veces siete. Los domingos estoy enganchado al teléfono y no llego. Por muy temprano que me levanto o muchos viajes que hago todavía hay sectores con los que no me he podido reunir y territorios que no he podido ver", apuntó.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Mariano Rajoy vuelva a optar a la Presidencia del Gobierno, Moreno indicó que se trata de una "decisión personal" y destacó que Rajoy es un "activo político. "Estamos gobernando gracias a él, ha ganado tres elecciones consecutivos y tiene el respaldo de muchísimos ciudadanos que piden fiabilidad y seguridad, sobre todo los de más de 50 y 60 años", señaló el líder del PP-A, que agregó que también hay que reconocer "los méritos" del presidente del Gobierno. Entre ellos, citó la recuperación económica, "que parecía un sueño imposible", y su "determinación" en el asunto de Cataluña. "Esas cosas tienen su valor", zanjó el presidente del PP andaluz.