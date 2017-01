Moreno denuncia una caza de brujas de la Junta contra las plataformas sanitarias

El campo de batalla de la sanidad pública no se despeja y no ofrece síntomas de encontrar la vía de la pacificación. El PP continúa, al abrigo del bombardeo que las plataformas sanitarias siguen lanzando contra la gestión de los dirigentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), presionando a la Consejería que dirige Aquilino Alonso. Su presidente, Juan Manuel Moreno, no dudó ayer en denunciar la caza de brujas que, a su juicio, ha emprendido la Administración socialista contra quienes están al frente de la protesta.

"Se están dedicando a perseguir a los protagonistas de las distintas plataformas ciudadanas", aseguró en Berja (Almería) el líder de los populares andaluces. Moreno advirtió que es un "mal camino perseguir a los que denuncian la situación de la sanidad pública en Andalucía y no abrir debates en el Parlamento de Andalucía". El presidente del PP andaluz censuró a la Junta por "evitar" que se abran debates en el Parlamento con las demás formaciones con representación en la Cámara para "ver qué situación se está viviendo en nuestra tierra con la gestión sanitaria" y conocer las propuestas de dichos partidos para "solucionarla". Eso no ha sido posible "desgraciadamente" por el "veto" del PSOE y Ciudadanos. La portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo, arremetió contra la "pinza" formada por socialistas y el partido naranja para abortar dicho debate.

Entretanto, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, indicó en Córdoba que "una cosa es lo que plantea la ciudadanía, que son mejoras para la sanidad" en "carteras de servicios o listas de espera", y que la Junta suscribe dada la "apuesta del Gobierno andaluz por una sanidad de calidad", y otra cuestión diferente es el uso "partidista que hacen algunos grupos de la oposición de los temas sanitarios".

Alonso, que asistió en Córdoba a las II Jornadas de la Federación Andaluza de Sociedades y Asociaciones Enfermeras (Fasaen), señaló que desde la oposición se quiere hacer ver que algunas cuestiones puntuales responden a "una situación general" de mal funcionamiento de la sanidad pública andaluza, obviando el hecho de que se realizan "100 millones de actos [sanitarios] a lo largo de un año" y, "evidentemente", en el marco de esta cantidad "siempre habrá algún error".

El deseo de Alonso es que los profesionales sanitarios "tuviesen el error cero, pero eso no existe en ninguna profesión o ámbito", lo que no quita que, de forma general, "los resultados en salud son buenos, la atención sanitaria que se le presta a la población es buena y los profesionales son buenos", aunque también haya "cosas que mejorar", razón por la que, para la presente legislatura, en su departamento se han "planteado muchos retos, como la renovación de la Atención Primaria, trabajar por mejorar las listas de espera o la recuperación de los derechos de los profesionales", que ya se está haciendo. Frente a esto, el consejero denunció "el uso partidista" de la sanidad pública o emplear "críticas destructivas, sin nada positivo en los planteamientos", lo cual "no sirve más que para intentar sacar provecho político, y eso no se debe hacer con la sanidad, ni con la educación, ni con la dependencia, ni con ninguno de los servicios públicos esenciales".

"Hemos de trabajar todos para mejorarlos", siendo "llamativo", en este contexto, que partidos políticos, con "teóricamente modelos sanitarios diferentes, salen con los mismos eslóganes", y "se pelean sobre quien representa al movimiento ciudadano en la calle", subrayó Alonso.