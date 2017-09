Moreno califica de "inmovilista" al Gobierno socialista de Díaz

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, tachó ayer al Gobierno de Susana Díaz de "conservador e inmovilista, incapaz de sacar a la comunidad adelante" porque lo sostiene "socialismo egoísta, vanidoso y miope". En la localidad malagueña de Mollina, durante la clausura del 13 Congreso de Nuevas Generaciones de Andalucía, el líder popular pidió no tener miedo al cambio, y aseguró que "ser conservador es ser conformista".

En ese sentido, pidió a los jóvenes de Andalucía que se "muevan, que cambiéis y revolucionéis esta tierra", para "traer un Gobierno acorde con vuestras esperanzas ilusiones y futuro". Y se dirigió a los integrantes de la organización juvenil de su partido que le ayuden "a agitar las conciencias de los jóvenes, que muchos están anestesiados de tanta publicidad y propaganda del PSOE". "No tenemos que conformarnos con un pésimo Gobierno socialista", añadió.

Durante su intervención, Moreno subrayó que Andalucía es una comunidad "probablemente, de las más potentes que hay en España" y de la que "nos podemos sentir todos muy orgullosos", pero que, "sin embargo, estamos padeciendo todos los peores gobiernos que hay en toda España y Europa". "¿Hasta cuándo vais a aguantar los jóvenes que, supuestamente, sois los rebeldes; hasta cuándo vais a tener que soportar y estáis dispuestos a soportar que vuestras oportunidades, sueños y anhelos queden en el camino porque hay un mal Gobierno en Andalucía", insistió el presidente del PP-A.

En este punto, Moreno señaló que le "hace gracia cuando los jóvenes dicen que el PP es conservador", preguntando "¿conservador en qué?" y respondiendo que "ser conservador es cuando te conformas con lo que hay". "No tenemos por qué conformarnos con un pésimo Gobierno socialista" ha advertido, dejando claro que "hay alternativa, esperanza, ilusión y hay equipos dispuestos a transformar, renovar y cambiar la tierra", criticando, en este punto, la gestión del PSOE.

Por ese motivo, pidió ayuda a los integrantes de nuevas generaciones para "agitar las conciencias de los jóvenes", tanto de los que "dicen que no va a cambiar nada, y no van a votar, como los de los jóvenes que se dejan llevar por cantos de sirenas de partidos populistas que no te van a llevar a ninguna parte, ni te van a dar un futuro mejor". "Quiero que esta organización mueva las conciencias, que sea correa de transmisión de todas las iniciativas que tenemos para toda la juventud andaluza, y que también seáis correa de transmisión para el partido, para decirnos lo que quieren los jóvenes andaluces", apostilló el dirigente popular.