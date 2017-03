Moreno augura que llegará a San Telmo por ser "la única alternativa"

Juanma Moreno está a menos de dos semanas de ser reelegido presidente del PP-A y antes de que se celebre el congreso regional en Málaga sigue su carrera en pos de desbancar de la Presidencia de la Junta y llegar a San Telmo dentro de dos años. Precisamente en la capital costasoleña estuvo ayer el líder popular, donde aseguró que su partido es "la única alternativa" de Gobierno en Andalucía, incidiendo en que será el próximo presidente de la comunidad "a pesar de la maquinaria política y electoral del PSOE-A, la más poderosa de España".

En un acto con afiliados, acompañado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el presidente del PP malagueño y de la Diputación, Elías Bendodo, Moreno recalcó que sabe a lo que se enfrenta, "a dirigentes que no tienen escrúpulos a la hora de dañar tu imagen y tu proyecto político y una maquinaria con muchísimos recursos económicos y materiales".

Podemos gobernar Andalucía y seré el primer presidente no socialista de la Junta"

Sin embargo, agregó, el PP andaluz cuenta con "un grupo humano con dignidad, honradez, honestidad, inteligencia preparado para devolver a los andaluces lo que merecen. Podemos gobernar Andalucía y llevamos muchos años preparándonos, con el trabajo de muchos que ya no están. Quiero que me ayudéis en esta carrera complicada".

Moreno, único candidato al congreso regional del partido, que se celebrará del 17 al 19 de marzo, insistió en que los populares son "la única alternativa" en Andalucía: "No existe ninguna otra formación en nuestra tierra que pueda ser alternativa y tenemos más responsabilidad porque cientos de miles de ciudadanos nos miran".

Defendió el líder del PP-A que su partido es "moderado, centrado, con sentido común, que entiende a Andalucía". Además, se mostró convencido de que será el próximo presidente de la Junta, añadiendo que tiene una idea fija: "Mejorar y transformar esta tierra". "Seré el primer presidente no socialista de los últimos 40 años -continuó-, el primer presidente con sentido común, con coherencia y entendiendo que Andalucía son ocho magníficas provincias y vamos a remediar sus enormes carencias".

Aseguró que no le "importa" qué decisión tomará Susana Díaz sobre su futuro político, porque "es una decisión personal y sólo le corresponde tomarla a ella", pero sí le importa que "el último año y medio no ha tenido la cabeza en Andalucía". Igualmente, resaltó Moreno que "ya es un clamor" que la presidenta de la Junta "ha abdicado de su responsabilidad y ha abandonado Andalucía", añadiendo que en los últimos meses los objetivos de la socialista "no han estado guiados por mejorar la calidad de vida de los andaluces".