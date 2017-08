Moreno ofrecerá a C's una reunión en septiembre para buscar puntos de acuerdo

Cuando acabe el parón estival, nada mas empezar el nuevo curso político, Juanma Moreno pedirá una reunión al portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, para abordar asuntos "vitales" para la comunidad, entre ellos, la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, las políticas activas de empleo o evitar la precariedad laboral en el ámbito sanitario y educativo.

Así lo anunció el presidente del PP andaluz en una entrevista con Europa Press, donde también se refirió a la necesidad de "mucha más transparencia" en el modelo de gestión sanitaria y de quitar políticos de la vida pública o la renovación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), entre otros asuntos a tratar con dirigente de la formación naranja. "Si quiere podemos hacer un bloque de asuntos. Si él quiere o lo deja el PSOE, que parece que ejerce una enorme influencia", lamentó el dirigente popular, quien reconoció que la relación entre ambos partidos es "muy fluida" y que él suele charlar con Marín aprovechando los Plenos del Parlamento. Moreno ve "perfectamente posible" un acuerdo entre el PP andaluz y Ciudadanos tras las próximas elecciones autonómicas y defendió que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, siendo la formación con la que tenemos más afinidad en materia económica".

Los ciudadanos no valoran el pacto PSOE-C's porque no ven en qué ha mejorado su vida"

Tras apuntar que los andaluces no perdonarían nunca al partido naranja que "no aprovecharan una oportunidad de cambio, ni siquiera sus propios votantes", el líder del PP andaluz insistió en su disposición para alcanzar un acuerdo con Ciudadanos en la próxima legislatura. "Es un partido con el que tenemos una relación fluida y acuerdos estables, pero eso no quita que lo critiquemos porque nos defrauda por su poca influencia en el Gobierno andaluz y que sea más exigente a nivel nacional o en otras comunidades como Murcia o Madrid con el PP de lo que lo es con el PSOE en Andalucía".

Según su diagnóstico la mayoría de ciudadanos no valoran positivamente el acuerdo que llevó a Susana Díaz al Gobierno y la mantiene tras dos años aprobando sus presupuestos "porque no ven en qué ha mejorado su vida". En su opinión, Ciudadanos está siendo un "socio muy cómodo y dócil, aunque ahora que se da cuenta de que ello puede tener un coste electoral está aumentando su nivel de exigencia".

El dirigente popular considera que el PSOE se ha dedicado durante estos dos años de legislatura a "tomar el pelo y a torear" a la formación naranja porque "prácticamente no ha habido mejoras". "No han sido capaz ni de quitar el alto número de cargos políticos, como sí ha exigido en otras comunidades y ayuntamientos, ni de bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%", apostilló.