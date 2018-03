Moreno ve en el "oportunismo" de los nuevos partidos su afán "por erosionar" al PP

"Los nuevos partidos se dedican al oportunismo". Y su único, o al menos principal objetivo, es "erosionar" al PP. Ésa es la visión que tiene y que transmitió ayer el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, en la presentación de los candidatos de su partido a la alcaldía de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. En el acto, que se celebró en Antequera (Málaga), Moreno advirtió a las otras formaciones políticas que "no se dan cuenta" de que al no llegar a acuerdos con el Ejecutivo no hacen daño al PP, sino "al interés general".

Durante su intervención, el presidente de los populares andaluces aseguró que esos nuevos partidos fueron acogidas "con mucha ilusión" por parte de los ciudadanos, pero se está "viendo hacia dónde van" con el paso del tiempo. "No están dispuestos a meter el hombro", criticó el dirigente popular, quien defendió que el Gobierno está "con la mano tendida permanentemente" para buscar puntos de encuentro. Moreno recordó que el PSOE se ha retirado esta semana de la negociación para alcanzar un pacto por la educación, "actuando con muchísima irresponsabilidad y dándole la espalda a la mayoría de la ciudadanía".

Los oportunistas acaban de llegar a la política con la calculadora electoral"

También hizo Moreno referencias a Ciudadanos, "una formación que está de moda", al que censuró por rechazar un pacto por la Justicia para que ésta sea más ágil. Moreno, por contra, elogió los acuerdos alcanzados por el Gobierno para aumentar el salario de policías, guardias civiles y de los funcionarios.

En clave regional, el líder del PP andaluz agradeció la labor de los alcaldes populares en los últimos tres años, porque se enfrentan a una administración autonómica que les "pone zancadillas". Moreno destacó la importancia de las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, y vaticinó que, ya se celebren en octubre, noviembre o marzo, habrá una noticia que "va a romper todas las portadas y es que después de 40 años hay un gobierno del PP en la Junta". Y ello se producirá porque hay un "agotamiento absoluto" del proyecto socialista en Andalucía, que va a "explotar" en los próximos comicios.

El presidente del PP-A pidió a los "oportunistas que acaban de llegar a la política con la calculadora electoral" que no le den lecciones al PP, porque "cuando el PSOE campaba a sus anchas" en esta comunidad, el partido que hacía de "dique de contención" era el PP, que es el que estaba dispuesto a llevarlo a los tribunales "cuando había desmanes". "Somos los únicos que hemos sido capaces de enfrentarnos a esa maquinaria", esgrimió Moreno, para el que el PP es un partido "entrenado", que se ha hecho "de abajo a arriba" y tiene "todo lo que hay que tener" para transformar Andalucía.