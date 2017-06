Moreno pide tener voz en la reforma impositiva y Díaz le cierra el paso

El PP logró más de 300.000 firmas en su campaña de presión para bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y en 2004 ya incluyó en su programa electoral la rebaja de este polémico gravamen. Es lógico que Juanma Moreno quiera tener voz en una aspiración muy antigua de su partido. Por eso ha dirigido una carta a Susana Díaz para que abra la negociación al resto de partidos del Parlamento y no la circunscriba sólo a Ciudadanos. "Creo que no es necesario que le recuerde que su partido, el PP de Andalucía, no forma parte del acuerdo [de investidura] y rechazó con sus votos el Presupuesto de 2017". Así contestó la presidenta de la Junta.

El líder popular cree que Díaz "incumple su obligación como presidenta" al limitar "la comisión de evaluación y reforma" del mencionado gravamen. Además, no sólo pide ampliar el diálogo al resto de fuerzas de la Cámara, sino también incluir a las plataformas ciudadanas que, en su mayoría abogan por una reducción drástica del Impuesto de Sucesiones. Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo, anunció que su grupo "no aceptará un nuevo parche" como resultado de los acuerdos a los que puedan llegar el PSOE y Ciudadanos.

La jefa del Ejecutivo replica a Moreno que el encuentro celebrado ayer entre el PSOE y Ciudadanos no es un "órgano parlamentario", sino "una reunión entre dos formaciones políticas que apostaron por la estabilidad". Además, le afea al presidente del PP andaluz que no hiciera referencia en su carta a su oferta para constituir un grupo de trabajo para abordar la reforma de la financiación auutonómica. "No le mereció el más mínimo interés ni parece mercecerlo ahora", apostilló Díaz.