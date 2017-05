Moreno tacha de "bulo" socialista la moción de censura con Podemos

No hay pinza ni la habrá. Eso defiende al menos el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que no quiere ni oír hablar de una alianza con Podemos en el Parlamento para desalojar a Susana Díaz de la Presidencia del Gobierno. O a su hipotético sucesor en el sillón de San Telmo si finalmente gana las primarias del PSOE. El líder de los populares andaluces tachó de "bulo" que se hable de la posibilidad de presentar una moción de censura junto a la formación morada en la Cámara autonómica.

Además, Moreno tiene en mente quien ha sido el responsable de difundir ese "bulo". En declaraciones durante una visita a Priego de Córdoba aseguró que le llama la "atención" que el PSOE haya "sacado el bulo" de una "supuesta moción de censura en Andalucía" entre el PP y Podemos si Susana Díaz es nombrada secretaria general de los socialistas. "Hemos dicho de manera categórica y rotunda que nunca llegaremos a un acuerdo con un grupo político al que no nos une nada y no tenemos nada que ver", insistió Moreno.

El presidente de los populares andaluces garantizó que no se apoyará en un grupo político de "izquierda radical" y siempre "respeta" la mayoría social, por lo que si finalmente Díaz "se marcha" el PP pedirá que sea relevada "por otro compañero de su propio partido". De la misma manera, Moreno ha pedido al PSOE "altura" política, "responsabilidad" y "explicaciones" ante la moción de censura planteada por los socialistas con el apoyo de Podemos y el PA en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que se votará el lunes.

Moreno también se refirió desde la localidad cordobesa al proceso de recogida de avales para el cónclave federal socialista. El líder del PP consideró que la escasa distancia entre Susana Díaz y el ex secretario general Pedro Sánchez demuestra que el PSOE se encuentra "muy dividido". La situación, según Moreno evidencia que el proceso de primarias en el PSOE "no iba a ser un paseo militar como muchos auguraban para Susana Díaz, que iba a ser secretaria general sin despeinarse". "Crea que esto va a ser muy complejo", declaró Moreno, quien ha incidido en que la disputa entre Díaz y Sánchez estará "muy reñida".

No obstante, mostró el "máximo respeto a los procedimientos internos de cada partido", si bien insistió en que Díaz debería dedicarse a Andalucía, aunque no es optimista al respecto precisamente por la cercanía con su rival. "Como está muy reñido ella está dedicada más tiempo a su candidatura y esto significa más tiempo fuera de Andalucía y se dedicada más a su ambición personal y no a solucionar problemas", apostilló Moreno.