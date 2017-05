Moreno añade a la "unidad" del PP andaluz la "solidez de una roca"

Definición del PP andaluz según su presidente, Juanma Moreno: "Somos un gran partido fuerte, sólido y unido como una roca". El líder de los populares en la comunidad proclamó ayer las que entiende como características esenciales de su formación con tono de mensaje a quienes quieren que el PP-A "se rompa", a los "adversarios de PSOE y C's", para advertirles de que el partido que preside en "plena disposición" para hacer realidad "el sueño de una Andalucía mejor".

La advertencia la lanzó Moreno durante su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP-A, celebrada en Macael (Almería), en plena disputa por el liderazgo del partido en Sevilla y Jaén y justo a una semana de que comiencen los congresos provinciales del partido. El líder de los populares andaluces subrayó que hay gente con "muchas ganas" de que las cosas "no funcionen" en el PP-A y que no esconden su deseo de que el partido "se rompa y no tenga ese liderazgo social y político que siempre hemos tenido".

El presidente del PP-A destacó que el partido lleva trabajando durante casi 40 años de democracia y que, "a pesar de los adversarios y del sufrimiento que hemos atravesado, hemos forjado un gran proyecto sólido". Moreno animó a los miembros de su partido a "empujar" para lograr ese "gran objetivo" de devolver "la sonrisa y la esperanza" a cientos de miles de andaluces "decepcionados con el socialismo y buscan en nosotros esa alternativa".

En esa línea, lamentó que Andalucía, "cargada de potencial y talento y llamada a hacer grandes cosas en el contexto español y europeo" siga estando en los últimos lugares de los indicadores sociales y económicos", y advirtió que la falta de gestión en la comunidad se ve ahora agravada por un problema de "dedicación". "Me entristece y me cabrea como andaluz que el socialismo se ponga la etiqueta progresista mientras condena a más del 40% de la población a estar en riesgo de pobreza; me cabrea que tengamos casi un millón de parados; me cabrea que los andaluces tengan que esperar meses para una prueba médica o una intervención quirúrgica; me cabrea que haya niños en aulas prefabricadas; y me cabrea que tengamos tanto talento y potencial y que haya tan mal Gobierno en Andalucía".