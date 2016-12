Mueren tres miembros de una familia en el incendio de su vivienda en Jerez

Eran poco más de las cuatro de la madrugada de ayer cuando unos agentes de la Policía Local que patrullaban por la cercana pedanía de Estella vieron una gran columna de humo por la zona este de Jerez. Minutos después localizaron el incendio: era en una vivienda adosada situada en el número 18 de la calle Afanas, en la zona residencial de La Marquesa. Tres personas muertas y dos heridos muy graves -ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital- es el trágico balance del siniestro. Los fallecidos son Manuel Catalán Martínez, de 58 años; su mujer, Manuela Cardoso Vidal, de 52; y su nuera, Noelia Amador García, de 26 años. Los heridos son los hermanos Jesús y Cristina Catalán Cardoso, de 27 y 18 años.

El fuego se originó en el exterior de la vivienda. El unifamiliar cuenta con un patio delantero semicerrado en forma de porche que era utilizado no sólo por la familia sino por una entidad juvenil que lleva varios años sacando un paso procesional los Viernes de Dolores por esa zona de la ciudad, la asociación cultural Nuestro Padre Jesús El Pobre. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo originarse por un fallo eléctrico.

En el patio, la familia tenía diversos enseres como un sofá, una barbacoa, un árbol de Navidad o una motocicleta, entre otros. Pero, a su vez, era la sede de la asociación donde guardaban la imagen de un cristo, que quedó calcinada, y el paso, también destruido en parte.

Según fuentes del Consorcio de Bomberos, el fuego se propagó rápidamente desde esa zona al interior de la vivienda. Las llamas alcanzaron los muebles y provocó una densa humareda en las habitaciones de toda la vivienda, de dos plantas. Dentro había cinco personas durmiendo. Cuando pudieron acceder los bomberos, se encontraron el cuerpo ya sin vida de Manuel Catalán en la cocina; mientras, su mujer, su hija y su nuera estaban en los dormitorios, ubicados en la planta alta, presentando un cuadro de parada cardiorespiratoria. Los cuatro cuerpos fueron bajados por los bomberos hasta el patio delantero, donde se les practicaron tareas de reanimación por parte de los agentes de la Policía Local y de la Nacional. Sin embargo, sólo fueron efectivos con la joven Cristina, que fue trasladada al hospital.

Mientras, su hermano pudo salir por la ventana de su cuarto al lograr abrir el cerrojo de la reja y acceder al patio de la vivienda vecina mediante una escalera. Antes trató de rescatar a sus familiares, sin éxito, ya que, tal y como relató a algunos familiares, no pudo localizarlos por el humo que ya había invadido todas las estancias de la vivienda. Un familiar relató: "Él les gritaba que salieran por arriba, no pudo hacer nada". "Cuenta todo como si fuera una película, como si no le hubiera pasado a él; pero le ha pasado", agregaba tras haber podido conversar con Jesús en la UCI.

David Menacho, que vive al lado del unifamiliar siniestrado, fue uno de los primeros en percatarse del incendio y tratar de socorrer a la familia. Explicó que empezó a escuchar "unas explosiones" -eran los estallidos de los cristales así como del tanque de gasolina de una de las motocicletas- por lo que salió a su patio y empezó a echar agua con su manguera, pero sus esfuerzos fueron en vano. "Era imposible, iba cada vez a más", relató. Hubo otro vecino que trató de abrir la puerta pero las altas temperaturas se lo impidieron.

Los agentes de la UDEV adscritos a la Comisaría de la Policía se encargarán ahora de elaborar el correspondiente informe una vez reciban los informes periciales de la Policía Científica.