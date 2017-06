Muñoz, el alcalde que firmaba sin leer nada

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz mantuvo ayer la misma versión que viene dando en todos los juicios sobre que firmaba todos los documentos que le ponían por delante sin saber el contenido. "No me daba igual, pero tenía que dar credibilidad a los técnicos", dijo al ser preguntado sobre si no le importaba rubricar los expedientes sin leerlos. La Audiencia de Málaga acogió la primera sesión del juicio a Muñoz, al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y a siete ex ediles por presuntas irregularidades en el alquiler de varios locales del puerto deportivo de Marbella a una persona, también procesada. La Fiscalía los acusa de delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad, según el caso. "Está mi firma como en cientos y cientos de papeles, lo llevo diciendo desde 1995", reiteró Muñoz, quien incidió en que no se ha lucrado con este tipo de concesiones.