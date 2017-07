Nieto niega el "amaño" de facturas en el PP de Córdoba y defiende su gestión del partido

El secretario de Estado de Seguridad y ex presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, sostuvo ayer que "no se amañaron facturas" ni tampoco se "fracturaron los gastos" de la campaña electoral de los populares cordobeses en su etapa como máximo responsable de esta organización. A preguntas de los periodistas al término de su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, José Antonio Nieto dijo estar tranquilo por la inclusión de facturas y correos del PP de Córdoba en el sumario del caso Púnica que se instruye en la Audiencia Nacional.

"En esos correos interceptados lo que se hace por parte de una empresa que dirige una campaña, que es una cosa muy compleja, es que le ponga una factura que no estaba abonada para que se pueda realizar el pago, para que pague el PP esa factura", sostuvo Nieto, insistiendo en que lo que se pide es que se ponga "una fecha". El número dos de Interior recordó que entonces él se encargaba de "dirigir" el PP de Córdoba. "Yo la contabilidad no la llevaba", comentó, "ni siquiera la gestión del partido ni la campaña". No obstante, defendió tajantemente: "No ha habido ninguna empresa que haya pagado nunca un gasto electoral del PP, ni bajo mi presidencia ni bajo otra".

"Estoy francamente bien, soportando el rigor del calor a plena satisfacción", dijo Nieto en la comisión del Senado después de que el socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, se interesara por el sumario de Púnica. El ex presidente del PP cordobés señaló que los dos correos electrónicos se refieren, de un lado, a una persona a la que aprecia personalmente y que tuvo responsabilidades directas en esa campaña, en alusión a José María Bellido, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, y en el otro correo a una persona que realiza trabajos en una empresa.