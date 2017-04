Nieto lamenta que "desde Madrid o Sevilla" se impida su reelección

El todavía presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, habló ayer por fin de "la absurda decisión" que, a su juicio, ha adoptado el partido al impedirle volver a presentarse a la Presidencia. El también secretario de Estado de Seguridad y ex alcalde de la ciudad no se ha pronunciado hasta la Junta Directiva de ayer, en la que se puso fecha al congreso donde se producirá su relevo y que se celebrará el próximo 3 de junio. El ex alcalde, en un encuentro informal, fue claro y demostró que le ha dolido, y mucho, la decisión, sobre todo por las formas. No tuvo reparos en reconocer, entre otras cosas, que nadie del partido le pidió que no se presentara -más bien todo lo contrario-. Además, cree que Juanma Moreno estaba al tanto y, aunque podría dar la batalla porque hoy por hoy no hay ningún documento que se lo impida, no va a ir contra el partido. "Yo no he visto ninguna resolución firmada por ningún órgano del partido que diga que no me puedo presentar" ¿Y por qué no lo hace? "Porque no quiero iniciar una batalla entre el PP de Córdoba con la dirección recional y nacional. Eso implicaría que al final pierden las dos partes y no quiero perjudicar al PP. Si quisiera presentarme a este congreso nadie me lo impediría, pero no quiero que el partido sea el rehén de mi causa", aseguró.

El secretario de Estado de Seguridad insistió en lo "absurdo" de la decisión. "Nunca me han gustado este tipo de medidas porque se está decidiendo desde Madrid o Sevilla lo que le conviene a Córdoba y eso no está bien. Lo que se está planteando con esta medida es que los militantes de Córdoba no puedan elegir a su presidente. Yo acato la decisión porque siempre he seguido la disciplina de partido, pero no me parece bien", recalcó.

Alpreguntarle por la implicación en esta decisión del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, Nieto lo tiene claro. "Me extrañaría mucho, me parecería incluso hasta un síntoma de debilidad que siendo el presidente del PP andaluz no estuviera al tanto. Seguramente lo sabría y apoyaría la decisión" sostuvo el todavía líder del PP cordobés, quien admitió que llamó a Moreno cuando conoció la noticia de que no podía presentarse a la reelección. "Le dije a Junama que me parecía un error y pedí que se deje al partido de Córdoba decidir; de facto, creo que se está haciendo así y creo que es lo que toca. Que el partido de Córdoba sea el que elija. Mi relación con Juanma nunca ha sido mala, más bien ha sido buena, pero ahora será más esporádica por los propios cargos del partido", apuntó.

En cuanto al futuro presidente, el candidato oficialista es Adolfo Molina, actual secretario general, mientras que la parlamentaria Rosario Alarcón, que llegó a la política de la mano de Nieto, confirmó ayer que se presentará para disputar a Molina el liderazgo del partido. "En este partido es muy fácil que haya dos candidaturas, pero no creo que ninguna otra [al margen de la oficiliasta] pase el primer corte. Estaría encantado de que fuese Adolfo Molina, pero creo que sería un error imponer a un sucesor", recalcó el aún presidente del PP cordobés.