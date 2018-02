Sin miedo al acento andaluz

Los galardonados con las Medallas de Andalucía 2018 resaltaron el honor que supone esta distinción y uno de ellos, el actor Paco Tous, animó a los andaluces a "no tener reparo en hablar andaluz, ya que es muy bonito". "Hablar andaluz no es hablar mal, se lo digo a los pocos que aún piensan eso y también a mis conciudadanos, que no tengamos ningún reparo en hablar andaluz, es muy bonito", manifestó el actor sevillano, que agregó que la medalla es un "compromiso, que es el de intentar ser buen andaluz todos los días".

En esa línea, el bailaor y coreógrafo granadino Rafael Amargo manifestó que la distinción recibida es "un honor". "Ser andaluz es pertenecer a una de las regiones con más brillantez del mundo. Si siento orgullo por algo es por ser verde, blanco y verde: soy andaluz", añadió Amargo. Para el piloto e ingeniero sevillano José Luis de Augusto, que formó parte de la tripulación del A400M que el 9 de mayo de 2015 se estrelló en una finca cercana al aeropuerto de San Pablo de Sevilla, la medalla es "homenaje a mis compañeros del avión siniestrado y una oportunidad única de reconocer la importancia en Andalucía del sector aeronáutico".

Salvador Arias, jefe de la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, subrayó que la distinción es "un estímulo". "En Andalucía somos pioneros en esta nueva forma de curar", añadió Arias, en referencia al proyecto de fabricación de piel para tratamiento de grandes quemados.

Julián Martín, consejero delegado del Grupo Abades, se mostró "muy honrado" con este reconocimiento, que dedicó a sus padres, "quienes iniciaron este camino que nosotros seguimos: hemos apostado por nuestra tierra y nos sentimos muy orgullosos". La jiennense Pilar Palazón, impulsora del Museo Íbero de Jaén, subrayó que nunca esperó esta recompensa. "Lo he hecho por mi formación humanística y por mis creencias de izquierdas, y me lo he pasado muy bien reivindicando la cultura", añadió.

Juan Sánchez, del Plan Infoca, destacó la labor de los 4.400 profesionales que lo componen este y subrayó que el reconocimiento es un "aliciente para seguir trabajando". "Hemos sufrido incidencias y accidentes y quiero recordar a las familias de los miembros del operativo, que sufren las estancias fuera y las dificultades de comunicación", destacó.

La almeriense Rosa María García-Malea, piloto del Ejército del Aire, destacó que es importante que se dé "visibilidad a un tipo de profesión poco común", como la suya de ella, y que "las niñas y las jóvenes puedan tener un referente y decidir hacer con su futuro lo que quieran". La cantante gaditana Niña Pastori subrayó que la medalla "hace que merezca la pena todo el esfuerzo que uno hace". "De Andalucía me gustan hasta los defectos y estoy enamorada de mi tierra en todos los sentidos", afirmó.

La historiadora y profesora malagueña Elvira Roca destacó que es un honor recibir la medalla y que "uno tiene que hacer lo posible para no desmerecerla". "Desde aquí mi compromiso de seguir con lo que he hecho hasta ahora, con la misma firmeza y la misma voluntad de trabajo", afirmó Roca, que ha centrado principalmente su trabajo en la leyenda negra de España, y fruto de esa labor es su libro Imperiofobia y leyenda negra.

El cordobés Francisco Jiménez, del grupo Iluminacionez Ximenez, destacó que la expansión internacional ha sido el camino de esta empresa de Puente Genil y dedicó la Medalla a los fundadores, su padres, a la familia, a los trabajadores y al pueblo de Puente Genil. Miguel Rodríguez, del grupo Festina, dijo que el galardón es para La Línea de la Concepción , donde nació. Rodríguez resaltó que nació en un barrio "muy pobre", que marchó a los 19 años y que lo último que ha hecho es "montar una cadena de tiendas que da empleo a casi 900 personas con sede en Sevilla".