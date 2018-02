Niña Pastori, una cantaora que experimenta sin miedo

La cantaora Niña Pastori, galardonada hoy con la Medalla de Andalucía, ha sabido experimentar, sin complejos ni miedos, con el flamenco durante sus 22 años de carrera artística.

Nacida en 1978 en San Fernando, María Rosa García es hija de la artista flamenca 'Pastori de la Isla', a la que desde niña acompañaba en sus actuaciones y que se convirtió en un referente fundamental para ella.

Se quedó con el nombre de 'Niña Pastori' porque era la única hembra de sus cinco hermanos, todos hablaban de ella como la niña,y era "la única hija de la Pastori", según ha recordado ella misma.

Con apenas 12 años, su paisano Camarón de la Isla, fascinado con ella, la presentó en el Teatro Andalucía de Cádiz y le pidió, en mitad de un concierto, que actuara con él.

A los 17 años, fue descubierta en Madrid por Alejandro Sanz, con quien ha realizado algunas de las muchas colaboraciones que ha tenido durante su carrera, con otros artistas de prestigio como José El Francés o Vicente Amigo, entre otros muchos.

'Entre dos puertos' fue el álbum con el que debutó a finales de los 90 y con el que consiguió que todo el mundo bailase al ritmo del 'Tú me camelas'.

Su carrera discográfica, en la que ha vendido más de dos millones de copias, dará un nuevo paso en los próximos meses cuando presente su décimo álbum.

Esta primavera tiene previsto lanzar 'Desde la azotea', el primer single de este nuevo trabajo discográfico que será una muestra más de su constante evolución en el flamenco, género del que nunca se aparta pero con el que le gusta experimentar.

La cantante ha sabido conjugar el purismo de su voz con las nuevas tendencias musicales.

Y ello le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos cuatro Grammy Latinos -tres como mejor álbum de música flamenca y uno como mejor álbum folclórico- y diversos discos de Oro y Platino en España, Colombia y Argentina.

Es la única artista de flamenco nominada al Grammy como Mejor Album de Pop Latino y ha logrado dos Premios Dial y otros tantos Amigo.

"Cuando se canta, hay que estar abierto a cosas nuevas. Hay artistas que no quieren salirse de su repertorio, a mí eso me cansa y me aburre. Seguir con el mismo repertorio mucho tiempo se me hace cuesta arriba", ha reconocido la cantaora gaditana en entrevistas.

Niña Pastori se estrenó como actriz cinematográfica en el año 2000 con la película 'Fugitivas', en cuya banda sonora también colaboró.