Noche popular, con populares y sin populistas

El Salón de Tapices del Real Alcázar se Sevilla no fue el escenario del tradicional lance dialéctico entre el director de Anuario, el catedrático Francisco Ferraro, y la presidenta andaluza, Susana Díaz. Y no es que el acto no se celebrase entre los lienzos que narran la Toma de Túnez, sino que Ferraro dedicó sus acertados dardos hacia otras dianas, mientras que la presidenta, que venía preparada para recoger el guante, coincidió con Ferraro en el objetivo a marcar. Como José Joly. 2016 fue el año de los populismos, que Ferraro ve en el triunfo de Trump, en la salida del Reino Unido de la UE y en la derrota de Renzi en el referéndum; Susana Díaz los aprecia a su izquierda y en los nacionalismos; y Joly ve en la jungla de las redes sociales el biotopo de oportunistas y farsantes camuflados de periodistas y analistas. Fue una noche en la que Susana Díaz habló por primera vez, en profundidad, de Andalucía después de las elecciones primarias y fuera del Parlamento. "Lo que le venga bien a España le vendrá bien a Andalucía, y para que a España le vaya bien tendrá que irle mejor a Andalucía", resumió la presidenta al subrayar que ella dice lo mismo en Sevilla que en Madrid, y en Bilbao que en Barcelona, y lo sabrá bien quien lleva esa verdad en una parte de su derrota en las primarias del PSOE.

La noche tuvo algo de concordia. Ferraro se prepara para el próximo año. Juan Ignacio Zoido y Susana Díaz no se habían echado los trastos a la cabeza en Moguer, todo lo contrario, la presidenta elogió este entendimiento, y la presentación contó con una más que nutrida presencia de los populares andaluces y, en especial, de los sevillanos, con Beltrán Pérez a la cabeza, el nuevo portavoz municipal del PP, que estuvo con ocho ediles, Virginia Pérez, presidenta provincial, y Juan Bueno. Los dos últimos también venían de unas disputadas primarias. Popular, no populista y con populares.

Tres de los cinco nuevos consejeros se estrenaron en este acto anual que ya ha cumplido los 15 años: Rodrigo Sánchez Haro (Agricultura), Marina Álvarez (Salud) y Sonia Gaya (Educación). Y Susana Díaz, a quien también acompañaba el vicepresidente Jiménez Barrios y los consejeros Montero y Ramírez de Arellano, la base del Gobierno, que cerraba con un 2017 que será mucho mejor.