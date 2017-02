Noche para 'tragacoplas'

Era sobre el papel una de las sesiones más flojas de las clasificatorias y no defraudó. La función de este 6 de febrero no pasará a la historia del Concurso, precisamente. El principal reclamo de la noche fue la nueva chirigota de Alvarado y Vergara con parte del grupo del Love, reforzada con un animal escénico como es el Popo. Explotando su vena cuartetera, fue el gran protagonista de una actuación que se quedó a medias en cuanto a letras. Un humor facilón que salvaron con sus interpretaciones. El primer cuplé -a su afición por montar en bicicleta- fue la pieza más brillante de su repertorio. Una apuesta arriesgada, a caballo entre la chirigota y el cuarteto, que no terminó de conectar con el Falla.

En cuanto al resto de representantes de la modalidad, la poca vergüenza -y que no nos falte en este Concurso- fue la tónica, empezando por 'Vaya par de gemelos', una de esas agrupaciones que no aspiran a más que a divertirse sobre las tablas. Aunque a base de bastinazos, lograron echar y que echáramos un buen ratito. Al contrario que 'Los domadores de plantas carnívoras', una chirigota de las que ya no hay (y será por algo).

En comparsas, las tres de la función mostraron un nivel aceptable, con la de Ronda 'Los cantores' como la más destacada. Este grupo, habitual de cuartos en anteriores participaciones, agradó al respetable con un buen repertorio muy bien ejecutado. También fueron dignos los pases de 'La canalla' y de 'Los patitos feos', que pese a algunas estridencias cumplió en su estreno sobre las tablas.