Número circense en el puticlub

Carmen Snake no es una acróbata... clásica. Lo suyo no es el trapecio. Tampoco desafía a la ley de la gravedad desde ningún cable de funambulista. Su faceta está mucho más relacionada con cierta clase de contorsionismo. Carmen Snake es una "acróbata vaginal". Así se anuncia su espectáculo. Lo indica un cartelón en Lepe (Huelva), donde varios colectivos de ciudadanos han exigido al Ayuntamiento, gobernado por Juan Manuel González (PP), que retire de inmediato esa publicidad "por contener mensajes sexistas, denigrantes hacia la mujer y tratar a ésta como un objeto de consumo".

La publicidad es de un archiconocido puticlub de otra localidad onubense, Ayamonte, y es bien visible: son dos grandes carteles situados en las inmediaciones de la travesía de la carretera nacional N-431 a su paso por Lepe. Y su instalación no es reciente. Con ellos no han podido ni los temporales que no hace mucho sacudieron la zona. Ahí siguen. Y desde ellos se promociona el prostíbulo, desde el verano pasado y ofreciendo el espectáculo de Carmen Snake con las fechas del 18 al 23 de diciembre, ofreciendo su 2x1 en copas y el consiguiente espectáculo de show girls.

Los carteles con los anuncios están muy cerca de un instituto de Secundaria

La sala que anuncia el circo sexual se llama Número 1. Ya tuvo problemas con la justicia hace unos años e incluso fue objeto de una redada policial. Algunos de sus responsables fueron detenidos y el local tuvo que echar el cierre. Después volvió a abrir en el Nuevo Polígono de Ayamonte.

A los leperos que exigen la retirada de las vallas les indigna además otra circunstancia especialmente sensible: esa publicidad está a escasos metros de un instituto de educación secundaria de Lepe y a su lado otro cartel que anuncia un establecimiento de ocio como es un parque acuático, y que suele llamar mucho la atención de los niños.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento, Carmelo Cumbreras, hará el próximo jueves un ruego durante el pleno al equipo de Gobierno para que sea retirada la publicidad. Y también recordará la moción que a instancias de IU fue aprobada de forma unánime en octubre de 2014, en la que expresamente se acordó la "retirada" de "vallas y paneles publicitarios de locales de alterne donde se realice, o sea sospechosa de realizarse la prostitución", así como que "se prohíban en Lepe estos medios publicitarios, o cualquier otra forma de publicidad visible al conjunto de la ciudadanía, de este tipo de locales".

"Voy a preguntar en el pleno por qué tres años después de la aprobación de la moción se sigue permitiendo este tipo de publicidad en Lepe, y si fuese necesario volveríamos a presentar una nueva moción al respecto para que esto se cumpla", advirtió ayer Cumbreras.

Por su parte Charo González, coordinadora del Área de la Mujer de la formación izquierdista en Huelva, anunció que presentarán una denuncia de este caso concreto de Lepe ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista, y ante el Instituto Andaluz de la Mujer, ya que a su juicio "se usa a la mujer como objeto de consumo", por lo que "supone dar un paso atrás en cuanto a los derechos alcanzados por las mujeres".