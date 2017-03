Núñez Bolaños imputa a los ex consejeros Fernández y Viera por el ERE de Santana

La juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha incluido como investigadas a un total de 17 personas en la pieza separada abierta por la ayuda sociolaboral concedida a Santana Motor, entre ellas los ex consejeros de Empleo de la Junta José Antonio Viera y Antonio Fernández y otros cinco ex altos cargos de la Administración autonómica.

En el auto, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta pieza a los ex consejeros; a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; a Juan Carlos Ollero, director general del IFA entre 2001 y marzo de 2002, y al ex presidente del IFA Salvador Durbán. La juez ha citado a declarar el próximo día 14 de marzo a los ex altos cargos investigados en esta pieza separada de los ERE, dentro de la cual también están incluidos seis ex directivos de Santana y el dueño de dos sociedades mediadoras investigadas en el caso, José González Mata, quienes, en su caso, deberán comparecer ante la magistrada el 16 de marzo.

En esta pieza separada, y según explica la instructora, se investiga la tramitación de las ayudas sociolaborales o excepcionales concedidas en ejecución del Plan de Acción para Santana (PAS) de 19 de febrero de 2001 firmado por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y representantes de UGT y CCOO.

En este sentido, la juez añade en el auto que el 20 de julio de 2001 fue aprobado el ERE de la empresa Sociedad Útiles del Sur por el que se autorizaba la extinción de la relación laboral de hasta un máximo de 712 trabajadores. En el expediente, consta el acuerdo de 21 de febrero de 2001 alcanzado por la empresa y los representantes de los trabajadores, consistente en un plan de rentas propuesto por la empresa que garantizaba el 90% del salario neto incrementado en un 2% anual hasta los 60 años, y después una renta fija y vitalicia por la diferencia entre dicho salario, sin incrementos, y la pensión por jubilación anticipada del Instituto Nacional de la Seguridad Social u optar por una baja incentivada.

Seguidamente, la magistrada analiza los pagos realizados en relación a ambos ERE, como la ayuda de 77.988.355,12 euros a Sociedad Útiles del Sur para el pago de las indemnizaciones de los 597 trabajadores afectados por el ERE de 20 de julio de 2001 instrumentadas a través de pólizas de seguro para los trabajadores de 50 años que se acogieron al plan social.