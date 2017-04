La juez Núñez declara compleja otra pieza de los ERE que afecta a 5 ex altos cargos de la Junta

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha declarado de especial complejidad la pieza separada abierta por el ERE de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), que recibió una ayuda de 2,5 millones de euros, en la que están siendo investigadas 16 personas, entre ellas el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y otros cuatro ex altos cargos. La magistrada atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y declara compleja la causa, lo que le permitirá disponer de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.

La juez argumenta en un auto del 3 de abril que, en esta pieza, "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas". Núñez ve que "es indudable que procede acceder" a la petición del Ministerio Público.

Anticorrupción solicitó a la juez que declarase la pieza como de instrucción compleja "al estimar, vista la carga de trabajo de este Juzgado, que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses", por lo que pidió fijar "un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses".

En un auto fechado el 14 de febrero, la magistrada dirigió esta pieza contra Antonio Fernández, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, y el ex director general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán. La instructora, que investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, incluye también como investigados en esta pieza separada al conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, al abogado Carlos Leal, al trabajador de Vitalia Jesús Bordallo, y a varios intrusos.