La juez Núñez inadmite otro recurso del PP-A por presentarse "fuera de plazo"

La juez María Núñez Bolaños rechazó ayer la admisión a trámite de un recurso presentado por el PP-A contra el archivo decretado respecto a un abogado de la Junta y al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas por la ayuda excepcional otorgada a Astilleros de Huelva al entender que fue interpuesto "fuera de plazo".

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada estima así el recurso del que fuera letrado jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, contra la providencia de 11 de enero en la que la juez admitió a trámite el recurso presentado por el PP-A.

En un auto fechado el 13 de marzo, la magistrada pone de manifiesto que, una vez examinadas las actuaciones, "resulta evidente y palmario el exceso de plazo transcurrido" en la interposición del recurso de apelación por el PP-A contra el auto de archivo de 28 de septiembre.

La juez relata que, "efectivamente notificado" dicho auto, el PP-A presentó un escrito donde alegaba que en esta notificación no se había adjuntado un escrito presentado por el Ministerio Fiscal, solicitando copia del escrito y la suspensión del plazo para recurrir. La magistrada añade que, por providencia de 20 de diciembre de 2016, "de forma clara y precisa, se hace constar que el escrito cuya falta de notificación alegaba el PP-A para solicitar suspensión del trámite para recurrir fue notificado al mismo por diligencia de ordenación de 25 de noviembre de 2016". En consecuencia, "la causa que alegaba el PP-A para solicitar la suspensión no concurría, no debiéndose tener por acordado en ninguna resolución la petición de suspensión realizada".