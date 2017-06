Nuria López es elegida nueva secretaria general de CCOO con el 87% de los votos

Nuria López Marín fue elegida ayer nueva secretaria general de CCOO de Andalucía, en sustitución de Francisco Carbonero, con el 87,45% de los votos de los delegados asistentes al congreso regional del sindicato, según informó la central en un comunicado. López Marín se convierte en la primera mujer en liderar la mayor organización territorial de CCOO, la más joven y, además, "es la primera vez que hay acuerdo, consenso e integración de toda la organización en la candidatura a la Secretaría General".

Según la nota, López Marín "cuenta con un amplio bagaje sindical, formación académica y una gran personalidad que la hacen la persona idónea para liderar CCOO-A en esta nueva etapa". El proyecto encabezado por la ya secretaria general del sindicato aúna experiencia y juventud y "es una apuesta valiente y de futuro". "CCOO va a ser el sindicato de referencia para la mujer, para la juventud y para la clase trabajadora", según informó ayer la central. Quienes han defendido su candidatura han dicho de ella que "transmite el aire fresco que necesita el sindicato y que ha heredado de sus padres la honestidad, la capacidad de trabajo, el sentido de clase y el cariño al sindicato, algo que le lleva a emocionarse con CCOO y a que CCOO se emocione con su proyecto".

La nueva secretaria general de CCOO-A es natural de Écija (Sevilla) y tiene 38 años de edad. Llegó a la Comisión Ejecutiva de CCOO-A de la mano de Carbonero en 2004, cuando ocupó la secretaría de Juventud. En el segundo mandato, en 2009, ocupó la Secretaria de Empleo. Posteriormente, en el último congreso de 2013 pasó a ampliar sus competencias, ocupando la Secretaría de Política Institucional y Empleo de CCOO-A. Nuria López es abogada, técnica de prevención de riesgos laborales y destaca que "tiene experiencia contrastada en la dirección del sindicato y también en la negociación con patronal y Gobierno". Releva en el cargo a Francisco Carbonero, cuyo informe de gestión fue aprobado ayer por una amplia mayoría, al contar con el 82% de los votos de los delegados a su favor. Carbonero se mostró "agradecido y emocionado" en el que fue su último discurso.

Tras realizar un análisis de las aportaciones que por parte de la organización se le han realizado al informe general de su Ejecutiva en el que se recoge el balance de los últimos cuatro años, ha tenido palabras de y cariño para los compañeros del sindicato.

"Soy una persona distinta por haber estado en CCOO. Liderar esta organización me ha supuesto mucho tiempo, dedicación y sacrificio que las personas que me quieren me han permitido pero tengo que decir que todo ese esfuerzo está más que compensado por lo que me habéis enseñado y me habéis permitido aprender", resaltó el dirigente sindical, quien valoró "haber sido reelegido tres veces como secretario general" y sentirse "querido".

También agradeció el compromiso y labor de los trabajadores del sindicato. "Me ha tocado vivir el mejor momento de CCOO pero también el más doloroso porque no hay nada peor que haber tenido que prescindir de compañeros", aseguró el ya ex líder sindical.