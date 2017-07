Ojeda da pruebas de que la UCO toma declaraciones "a sus espaldas"

El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda planta cara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Después de haber acusado hace varias semanas a la UCO de tomar declaraciones "a sus espaldas", esta unidad ha enviado un informe a la juez María Núñez Bolaños en el que niega que esté tomando nuevas declaraciones, una afirmación ante la que la defensa de Ojeda ha aportado a la instructora datos concretos que contradicen a la unidad.

En el informe remitido al juzgado por la UCO, los investigadores sostienen que todas las actuaciones que se han practicado en el marco de la pieza abierta por las ayudas concedidas para la formación de los ex trabajadores de Delphi, "salvo error u omisión, ya han sido entregadas en ese juzgado".

La UCO destaca que actualmente está ultimado "un informe de tipo financiero", y así ironiza al afirmar que "no obstante, si se posee información más concreta y detallada en cuanto a esas diligencias practicadas, supuestamente extra muros, y es participada a esta unidad, se podría realizar alguna comprobación que por ser más específica resultaría más eficaz".

Ese informe de la Guardia Civil ha recibido una rápida contestación por parte de la defensa de Ángel Ojeda, que ha puesto a disposición de la juez Bolaños y del Instituto Armado la información. Según sus datos, "profesores y alumnos de las entidades relacionadas con la investigación fueron llamadas a declarar en las dependencias de la Guardia Civil de Cádiz" en el mes de junio pasado.

La defensa cita incluso el caso de un profesor, al que identifica con nombre y apellidos, que fue citado telefónicamente para declarar como testigo en el cuartel de la Guardia Civil de Cádiz el 26 de junio, a las 10:30 horas. Este profesor, que estuvo sentado en la sala de espera, también vio a "varios profesores y alumnos que, al parecer, fueron citados a los mismos efectos".

Este testigo fue citado para declarar en relación con un curso de instalaciones eléctricas de baja tensión impartido por Forpe en el Puerto de Santa María en 2013, y el mismo día, uno de los alumnos fue llamado a declarar sobre un curso en Chiclana sobre instalación solar térmica renovable también de 2013 y que habría sido impartido por Humanitas, una de las empresas de Ángel Ojeda. El sitio concreto donde tuvieron lugar estas declaraciones fue la Comandancia de la Guardia Civil de la avenida de la Independencia en Cádiz.

Tras aportar estos datos sobre las declaraciones practicadas por los agentes del instituto armado, la defensa concluye que Ángel Ojeda se está viendo "sometido, al parecer, no a una dualidad de investigaciones" por parte de la UCO de la Guardia Civil y de la UDEF central de la Policía Nacional, sino a una "triple compulsión investigadora". El abogado del empresario añade que si se confirma que la UCO de la Guardia Civil no es quien practicó las declaraciones -y Ángel Ojeda no es parte procesal en más diligencias previas en la provincia de Cádiz, pues todas están acumuladas en la causa que instruye la juez Bolaños-, "debe haber otra unidad de la Guardia Civil o de la UDEF de la Policía Nacional, realizando investigaciones policiales que debieren estar en todo caso controladas, dirigidas e informadas" por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, concluye.

Recientemente, la juez Bolaños rechazó la petición del Partido Popular de ampliar la investigación relacionada con Ángel Ojeda a la totalidad de los 105 millones que se concedieron en ayudas para la formación y contratación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi, al entender que los populares pretenden abrir una "investigación prospectiva partiendo de interpretaciones parciales y sin que consten hechos indiciarios que legitimen dicha actividad investigadora".