El PCE ve viable desbancar a Rajoy "mañana mismo" sólo si gana Sánchez las primarias

El secretario general del PCE, José Luis Centella, aseguró que en España sería posible un Gobierno alternativo a Mariano Rajoy "mañana mismo" si Pedro Sánchez volviera a ser secretario general del PSOE, mientras que sería inviable en caso de que la ganadora en las primarias fuera Susana Díaz. Centella se mostró convencido de que ésta "estaría cómoda con una estabilidad que hoy por hoy representa mantener" a Rajoy en La Moncloa y su pacto con Ciudadanos en Andalucía.

"Susana Díaz no va a intentar un acuerdo por la izquierda. Rajoy no tiene nada que temer y dependerá de su propia voluntad que continúe. Hoy por hoy, con ella sería imposible una alianza izquierda", afirmó el comunista.

Recordó que Díaz fue "parte activa a la hora de derrotar con malos modos" a Sánchez como secretario general en octubre para impedir un Gobierno de PSOE y Podemos, donde se integran IU y el PCE. Centella corroboró que el ex líder socialista estuvo "muy cerca" de gobernar tras las elecciones del 26 de junio, "no con los independentistas", sino con Podemos. "Sánchez estaba decidido en la segunda ocasión a tirar adelante con un Gobierno de progreso. Era su voluntad. En diciembre, no cuajó porque prefirió a Ciudadanos, pero a la segunda, estaba convencido de que el camino era la izquierda y por eso lo reventaron".

Centella incidió en que "hay matemáticas parlamentarias" para sacar a Rajoy de La Moncloa: "Mañana mismo podría haber un Gobierno alternativo. Eso dependerá de quién gane las próximas primarias en el PSOE". Tras "el golpe sin precedentes" para derrocar a Sánchez, Centella emplaza al PSOE a decidir si apoya "un gran pacto de Estado para mantener lo que hay" u opta por un Gobierno alternativo.