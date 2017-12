El PP-A exige a la Junta una normativa "seria" sobre la jornada laboral de los funcionarios

El PP andaluz reclamó ayer a la Junta que elabore una normativa "seria", pactada con los sindicatos y que se eleve al Parlamento, sobre la jornada laboral de los empleados públicos, a la vez que ha exigido al Gobierno autonómico que haga las cosas con "seguridad jurídica" y no solo para "confrontar". El portavoz de Función Pública del PP-A en el Parlamento, Pablo Venzal, defendió en rueda de prensa que la normativa actual tiene argumentos suficientes para regular el trabajo no presencial, por lo que cree que la actitud de la Junta "no tiene sentido". El popular se refirió así a la decisión de la Junta de elevar al Tribunal Constitucional el acuerdo que cerraron con los sindicatos para elevar la jornada de los empleados públicos de 35 a 37,5 horas semanales después de la sentencia de ese órgano judicial.

Venzal cuestionó cómo se va a regular ese trabajo no presencial; si será voluntario o no; cómo se fijarán los riesgos laborales o la Seguridad Social; cómo se establecerá la privacidad del trabajador o cómo será el cómputo de horas, entre otros asuntos.

El también vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A criticó que se quiera "utilizar o manipular" a los empleados públicos "simplemente por interés partidista" y explicó que el PP dará a la Junta "un periodo de prueba" para poner en marcha ese acuerdo.

Además, hizo hincapié en que la ley incluye mecanismos para hacer el trabajo no presencial, tras lo que se preguntó por qué la Junta no optó por esta solución en lugar de establecer directamente las 35 horas. Venzal señaló que su partido ha sido "prudente" con la "controversia" que la Junta "pretendió plantear a las instituciones" y sostuvo que la de ayer fue la primera vez que salen en rueda de prensa a hablar de este asunto "por el esperpento" que se estaba dando días atrás.