El PP-A asegura que coincide en el 90% de la propuesta socialista sobre la financiación

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, aseguró ayer, tras analizar las propuestas del PSOE-A sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, que el grado de acuerdo con este partido es "del 90%", y opinó que cualquier otra cuestión es una "polémica artificial". Crespo insistió en rueda de prensa en que interés de los populares es "llegar a un entendimiento, a un acuerdo" de todas las fuerzas políticas porque a Andalucía "le viene bien", por lo que recalcó que su partido va a hacer un "esfuerzo".

"El 10% restante no es que esté perdido. Es que está por negociar y tenemos la intención de llegar al entendimiento", concretó.

La portavoz situó las eventuales coincidencias con el PSOE en la nivelación total de servicios, lo que "significa" igualdad de acceso a los servicios públicos de todos los españoles, en todos los territorios, un principio -matizó- que elimina la cláusula de ordinalidad. También se refirió a la simplificación de los fondos, al pago de la deuda con una posible reestructuración de la misma y a que la variable fundamental del reparto de los recursos esté basada en la población ajustada para calcular el coste de prestación de los servicios. Los populares también ven conveniente que en el coste de prestación de los servicios se tenga en cuenta cuestiones como el desempleo o la pobreza, lo que "beneficiaría" a Andalucía, subrayó Crespo, que defendió además la existencia de un fondo de sostenibilidad.

En cuanto a las diferencias, mencionó el hecho de que el PSOE-A "no pida cuentas, no se evalúe" la gestión de la Junta para que se conozca como está gestionando los recursos que tiene. "Más financiación a costa de subir impuestos no es una buena fórmula y por eso es vital la gestión. Hay que pedir dinero, pero también saber gastarlo", explicó.