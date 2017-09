El PP-A impulsará un acuerdo con C's para activar su llave del Gobierno

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, contactará en los próximos días con el líder de Ciudadanos, Juan Marín, para abrir una negociación entre ambos partidos con la que pretende que la formación naranja haga uso de su "llave del Gobierno" con medidas acordadas para los presupuestos de 2018.

Moreno, que ya ha trasladado su intención a Marín de manera informal, asegura en una entrevista con Efe que quiere dialogar con él "sobre muchas cosas", pero principalmente sobre los próximos presupuestos. "Ciudadanos tiene la llave del Gobierno y de los próximos presupuestos", recuerda Moreno, quien pretende que esa formación "ejerza de una vez por todas esa capacidad que tiene" para "cambiar las cosas" en la región.

Moreno confía en que las conversaciones no terminen como las del año pasado, cuando tras un primer intento, no se pactó nada. Va más allá y se muestra incluso dispuesto a apoyar al PSOE en sus cuentas, algo que liga al cumplimiento de cuatro puntos: la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones; una subida negociada con los sectores en inversión sanitaria y educativa; "transparencia efectiva" sobre los organismos públicos" y que se activen las políticas de empleo. Asegura que, si el PSOE plasma esos cuatro compromisos en un documento, se sentaría "mañana mismo" con ellos.

Ante este ofrecimiento, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, contestó ayer a Moreno que mantendrán "una y 1.000 reuniones para hablar de aquellas cuestiones que consideren importantes para el futuro o el presente de Andalucía", pero dejó claro que de lo que "no vamos a hablar con Moreno, y me temo que para eso es para lo que quiere hablar conmigo, es de sillones y de futuro Gobierno" porque "eso no es lo que toca".

El líder del PP andaluz considera que Ciudadanos ha sido "el socio más dócil" que ha tenido el PSOE a lo largo de 40 años de Gobierno y, por ello, está "convencido" de que no conseguirá la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones.

Asimismo, responde a las críticas del PSOE-A, que le urge a reclamar ante Mariano Rajoy más de 5.500 millones de euros por la merma en la financiación autonómica, acusando a los socialistas de "inventarse" una cifra para enfrentarse con el Gobierno Central.