El PP quiere que Chaves, Griñán y Díaz comparezcan en el Senado

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, quiere que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el líder de Ciudadanos en la región, Juan Marín, comparezcan ante la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos de la Cámara Alta. Los grupos parlamentarios del Senado registraron ayer sus planes de trabajo para que pueda echar a andar esta comisión promovida por el PP y que la oposición ve como una "contracomisión" creada como reacción a la que en el Congreso indaga sobre la presunta financiación irregular del PP.

De Andalucía, el PSOE y Unidos Podemos coinciden en solicitar la declaración del vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas. Por su parte, la larga lista del PP sobre comparecientes andaluces incluye también a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez; y a ex consejeros de la Junta como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Ángel Ojeda, José Sánchez Maldonado o Antonio Ávila, algunos de ellos relacionados con casos que han llegado a los juzgados, como los ERE o los cursos de formación.

Están llamados a acudir a la comisón sobre financiación de partidos políticos

En este último caso se encuentra también Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla, investigado por los presuntos ERE fraudulentos, aunque en el listado aparecen otros altos cargos relacionados con Invercaria, como los ex presidentes Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz.

A nivel nacional, además de los máximos dirigentes del PSOE, Podemos y Ciudadanos, el grupo popular solicita que acudan al Senado otros cargos y ex dirigentes de estos tres partidos, como el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el ex presidente del Congreso José Bono, y plantea que se desarrolle su labor de investigación a lo largo de un año.