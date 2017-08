PP y Ciudadanos censuran las "puertas giratorias" para los ex consejeros de la Junta

El PP y Ciudadanos criticaron ayer las "puertas giratorias" que la Junta ha abierto a cuatro ex consejeros tras la crisis de Gobierno del 1 de junio. Ambas formaciones censuraron que los miembros del anterior Ejecutivo de Susana Díaz que dejaron su cargo -José Sánchez Maldonado, Aquilino Alonso, Adelaida de la Calle y Carmen Ortiz- hayan sido recolocados como cargos públicos por el Consejo de Gobierno, convertido por Díaz en una "agencia de colocación VIP", según la secretaria general del PP-A, Dolores López.

La dirigente del PP-A se preguntó cuándo va a llegar el momento en que Díaz "deje de coser su partido y se ponga a coser la sanidad pública andaluza, a la que se le están rompiendo las costuras con una gestión que es un virus y no un antídoto para sus problemas". López recordó que, aunque Díaz destituyó a Alonso, anterior consejero de Salud, éste "se ha beneficiado de la puerta giratoria".

Por su parte, el jefe de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, cargó contra estas "puertas giratoria" y aseguró que si su partido gobernara en Andalucía esto "no sucedería".

Marín recalcó que no puede compartir esta "forma de proceder" y que, además, se trata de profesionales de distintos ámbitos "que no necesitan recolocarse ni esos reconocimientos extra porque ya tenían sus puestos antes de entrar en la política", declaró a Europa Press. A juicio del portavoz de C's, los ex consejeros son "grandes profesionales que no necesitan esta forma de actuar del Gobierno para poder seguir en el mercado laboral".