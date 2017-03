El PP pide a C's que aplique al alcalde de Granada el mismo criterio de Murcia

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, acusó ayer a Ciudadanos de tener "a veces" una "doble vara de medir con la corrupción" que es "bastante curiosa", por exigir la dimisión del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, mientras apoya al alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, pese a estar investigado por tres delitos en relación con unas adjudicaciones de la Junta de Andalucía cuando era delegado de Economía en Granada.

Además, Maillo advirtió al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que "cuando se cae ya en la exageración absoluta no tiene ningún sentido", después de que éste sugiriese que el PP y Mariano Rajoy "protegen" a Sánchez para que no desvele información sobre la financiación del PP. También recordó que Ciudadanos ha presentado una proposición de ley en el Congreso en la que hablan de que los investigados deben dimitir cuando se les abra juicio oral, que es lo mismo que defiende el PP en sus estatutos. Y remarcó que la Ley de Transparencia de Murcia no obliga a nadie a dimitir, porque sería inconstitucional. "La investigación es una garantía procesal, no es una condena, y en este país se está pervirtiendo la presunción de inocencia", insistió.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, reiteró su apoyo al alcalde y pidió al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que asuma su responsabilidad y abandone el "enredo" en el que vive inmerso y el "quítate tú para ponerme yo". Una actitud que la socialista atribuyó a su falta de capacidad para resolver los problemas internos que vive su partido, especialmente tras el estallido de la operación Nazarí hace casi un año. Jiménez incidió en un comunicado en que la gestión de los socialistas al frente del Consistorio de la capital está centrada en arreglar el daño a la ciudad y el quebranto económico provocados por la gestión del exalcalde José Torres Hurtado y su equipo, del que formaba parte Sebastián Pérez, "quien salió por la puerta chica del Ayuntamiento".