El PP ve a Díaz "atropellada por la realidad tras mucho tiempo sin gobernar"

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, afirmó ayer en Cádiz que Susana Díaz es "la presidenta de la improvisación, que ha sido atropellada por la realidad de Andalucía porque lleva mucho tiempo sin gestionar, y lo que estamos viviendo es la consecuencia de no estar al frente de los asuntos de los andaluces". En concreto, Mestre se refirió en una rueda de prensa al asunto de la climatización en los centros educativos, un tema que, a su juicio, "se le ha venido encima" a la presidenta "cuando no es una novedad que en las aulas se sufran temperaturas sobrepasan los 38 grados".

Según informó el PP en una nota, Mestre agregó que el Gobierno de Díaz "llega tarde y mal" a este asunto, cuando está acabando el curso y después de síncopes, lipotimias y niños y profesores que han tenido que ser atendidos en los centros de salud". Censuró que la consejera de Educación, Sonia Gaya, hable ahora de un plan de climatización sin concretar la inversión ni el plazo de ejecución, por lo que exigió a Díaz que "en septiembre tiene que aprobar esta asignatura, que haga los deberes en verano y empiece el curso con todos los centros con climatización para que se pueda dar clase con dignidad y temperaturas normalizadas".

La dirigente popular señaló que Díaz "ha recortado 261 millones de euros en infraestructuras", por lo que preguntó "a qué vienen estos recortes con aulas prefabricadas, falta de climatización y centros con 50 o 70 años". Remarcó que en 2018 va a ver todavía más de 7.000 alumnos estudiando en aulas prefabricadas, porque "todavía quedan 298 instalaciones de este tipo que no se eliminarán con el plan del gobierno de Díaz".

Mestre exigió a Díaz que "no escatime en Educación y abandone los recortes", ya que "desde que es presidenta ha dejado de gastar 200 millones de euros que estaban previstos en el presupuesto educativo". Agregó que "Andalucía sigue dando pasos atrás mientras en otras comunidades se invierte, se mejoran infraestructuras y se contratan profesores", y señaló que Andalucía invierte 600 euros menos por alumno que la media de las comunidades, y "en los últimos cuatro años hemos perdido más de 3.700 docentes". De igual modo, Ana Mestre afirmó que Díaz también está "sobrepasada" por la situación los conservatorios, ya que ayer comenzaron unas oposiciones para profesores de música y artes escénicas que "ha impuesto oposiciones de forma injusta". Reprochó al gobierno de Díaz que "hace oídos sordos a la demanda de la sociedad y de los profesores interinos que llevan semanas protestando y hace caso omiso al mandato del Parlamento para no celebrar oposiciones". La popular recordó que estas oposiciones se celebran sólo en Andalucía, por lo que, según apuntó, se va a multiplicar la demanda, y que no tocaban hasta el año que viene.

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP afirmó que la "improvisación" de Díaz también se está sufriendo en sanidad, ya que "el verano ya ha llegado y el plan no existe", lo que, según abundó, demuestra que Díaz "ha perdido el pulso del gobierno y los problemas vienen en cascada debido a la inacción".