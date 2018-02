El PP cree que Díaz "maquina" contra un acuerdo en financiación

El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A, Toni Martín, aseguró ayer que su partido "está totalmente dispuesto, abierto y deseoso de encontrar un acuerdo en Andalucía sobre financiación", pero acusó a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de "no dormir maquinando la manera de romper esa posibilidad de acuerdo y aislar al PP, porque quiere la bronca con el PP, y cree que eso beneficia sus intereses electorales".

Martín afirmó que el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ha dejado claro que "el PP-A es el único partido que quiere bajar los impuestos en Andalucía, mientras la izquierda nos quiere freír a impuestos y Ciudadanos se ha entregado a Díaz, asumiendo las tesis del PSOE para no eliminar el Impuesto de Sucesiones".

Reincide en criticar a C's por hacerle el "trabajo sucio" a Díaz con Sucesiones

También criticó el vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A a Ciudadanos, que "se vuelve a retratar como colega y socio cómodo y conformista del PSOE al renunciar una vez más en su documento de conclusiones sobre financiación a bonificar al 99% del Impuesto de Sucesiones, como ya lo ha hecho muchas veces votando en contra de las numerosas propuestas del PP-A en el Parlamento y pactando una reforma tramposa e insuficiente con el PSOE".

Según Martín, la formación naranja "se conforma" en Andalucía "con establecer un mínimo exento, que en la práctica hemos comprobado que no soluciona el problema de miles de familias". Además, arremetió contra C's por "hacer el trabajo sucio a Susana Díaz" al pedir que se quite la posibilidad de que otras comunidades puedan seguir bonificando el impuesto. "Pretenden que los demás no hagan lo que ellos deberían hacer en Andalucía, porque quieren evitar que los andaluces comparemos entre gobiernos que actúan para mejorar la vida y crear empleo y un gobierno andaluz que nos fríe a impuestos para poder seguir manteniendo su estructura de poder".