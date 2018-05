El PP cree que Díaz se merece una moción por las denuncias de Guerrero

¿mociones de censura? Dos mejor que una. Andalucía no tiene por qué ser una excepción. Si el PSOE considera que tras el gürtelazo no había otra salida que la de poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, los populares andaluces especulan con que las declaraciones a Efe del ex director general de Trabajo, Francisco Guerrero, sobre los tejemanejes de los ERE en la Administración autonómica justificarían la presentación de una moción de censura contra la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz.

La ocurrencia no es del presidente del PP-A, Juanma Moreno, ni de su número dos, Dolores López. Tampoco lo es de su portavoz en el Parlamento, Carmen Crespo. Partió ayer de la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP andaluz, Ana Mestre, para quien lo menos importante de estas declaraciones, en las que Guerrero dijo que el sistema de los ERE lo ideó el Gobierno andaluz y no él, y que sus sucesores destruyeron documentos comprometedores, no es tanto el autor de estos hechos como el esclarecimiento de los presuntos delitos que juzga la Audiencia de Sevilla.

El ex director general afirmó que en Empleo se destruyeron documentos

"El señor Guerrero, quizá, lo que está es pidiendo una moción de censura contra la señora Díaz", insinuó Mestre, que comparó el caso de los ERE, que en su opinión surge del "ámbito del Gobierno andaluz y no del ámbito del PSOE", con el Caso Gürtel. Éste, a juicio de la parlamentaria del PP, no implica al Gobierno de Mariano Rajoy sino "a personas que se han aprovechado de un partido político". Mientras que en el caso de los ERE

"se defraudó, se manipuló el dinero que debería de ir destinado a los parados de Andalucía, en beneficio de una red clientelar, de unos pocos, para sostenerse en el Gobierno", denunció Mestre.