El PP pide a Rajoy que no prorrogue el peaje de la AP-4

El grupo parlamentario del PP en el Congreso presentó ayer una enmienda para que el Estado no prorrogue la concesión de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021 y considera que deben revertir al Estado para que determine su gestión. En esta situación se encuentra la AP-4 que une Sevilla con Cádiz, que se debería liberar definitivamente en diciembre de 2019.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, señaló que han presentado una enmienda a una proposición no de Ley de Unidos Podemos, que reclama no prolongar la concesión de varias autopistas que vencen este año y en 2021, entre las que encuentran, además de la AP-4, la AP-6 y varias autopistas en Cataluña y en Levante. "El PP solicita que el Estado decida la forma de explotación de estas autopistas que mejor convenga al interés general", afirmó Hernando. El PP andaluz rápidamente celebró esta enmienda y la presidenta popular sevillana, Virginia Pérez, aseguró que "es un compromiso de Rajoy que se va a cumplir y del que no cabe interpretación alguna".

La iniciativa, llevada al Pleno por Unidos Podemos y finalmente pactada con ERC, fue respaldada por toda la Cámara Baja a excepción del PP, que optó por abstenerse y por Foro Asturias, cuyo único diputado fue el único qe votó en contra. La proposición también exige al Gobierno renunciar "de forma explícita" a volver a privatizar las nueve autopistas quebradas y rescatadas y paralizar los procedimientos de licitación ya iniciados. Por último, en virtud del acuerdo con la formación independentista catalana, el texto aprobado incluye un punto para exigir que no se amplíe "en ningún caso" las tarifas y precios en determinados tramos hasta que finalice su concesión.