El PP andaluz elegirá a su presidente por el sistema de doble vuelta

El Partido Popular va a dar un paso importante hacia la participación de sus militantes en su congreso de febrero, y aunque en esta ocasión el presidente se elegirá como hasta ahora -nadie duda de que será Mariano Rajoy-, el nuevo sistema sí se implantará en los congresos regionales y provinciales. De este modo, serán los militantes y compromisarios populares quienes elegirán a Juanma Moreno, u a otro, presidente del PP en un cónclave que se celebrará en abril.

Después vendrán los congresos provinciales, donde sí puede haber batalla en algunas provincias. Es el caso de Sevilla, donde las aguas bajan revueltas desde hace un año, y queda por saber si el histórico Gabriel Amat volverá a presentarse, una vez más, a la presidencia del partido en Almería. Si no es así, si decide jubilarse del cargo, habrá una votación disputada en el caso de que no surgiese una lista de consenso entre los dos grupos que están enfrentados en esta provincia.

La ponencia sobre estatutos que se debatirá en el congreso nacional de la formación introduce la elección de su presidente por un sistema de doble vuelta. En primer lugar, votarán todos los afiliados inscritos, de tal modo que los candidatos que obtengan más de un 10% de los sufragios pasarán al congreso, donde los compromisarios decidirán quién es el presidente en urnas. En el PP no lo denominan primarias, pero es un sistema similar que se refuerza por la acción de los compromisarios. A su vez, éstos también serán elegidos en urnas en cada agrupación el mismo día de la votación de la primera vuelta. Si un candidato obtiene más del 50% de los votos, pasaría a ser el único nombre que llega al congreso.

Varios dirigentes del PP, entre ellos el andaluz Juanma Moreno, habían solicitado abrir el partido a las primarias, y aunque desde Génova nunca se respondió, es más, llegó a darse por sentado que no lo aceptaría, el sistema que ha adoptado el partido se parece bastante a lo reclamado.

El anuncio de la doble vuelta ha causado cierta sorpresa, grata, en las filas de los populares andaluces. El partido celebrará su congreso los días 10,11 y 12 de febrero, volverá a ser elegido Mariano Rajoy como presidente, y es posible que María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, deje el cargo de secretaria general, aunque la manchega intentará quedarse con algún poder en Génova mediante un cargo intermedio entre la presidencia y la secretaría de facto. Casi nadie duda en el PP de que el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, será el nuevo número dos del PP.

En este congreso nacional no estará aún en vigor el cambio de los estatutos, pero sí en los regionales y provinciales que se celebrarán a continuación. En muchos de ellos habrá cambios, aunque el liderazgo andaluz parece consolidado por Juanma Moreno, al menos hasta las próximas elecciones autonómicas. No obstante, la introducción de este sistema puede dar sorpresas, aunque la cultura de partido del PP ha venido siendo hasta ahora la de una organización jerárquica donde la última palabra la suele tener el jefe. Aunque las últimas elecciones autonómicas no le funcionaron bien al PP, las generales sí, ya que este partido ganó al PSOE en el conjunto de Andalucía.

No ocurrirá lo mismo en los congresos provinciales. En Sevilla hay dos grupos enfrentados, y es donde menos sintonía se guarda con la presidencia regional. Tampoco parece que impere una nueva incompatibilidad que impida a los dos secretarios de Estado, José Antonio Nieto y Fernández de Moya, seguir en las presidencias del PP en Córdoba y Jaén, respectivamente.