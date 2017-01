El PP andaluz está encendido

Ayer fue el día más frío del año en Sevilla, pero en el número 39 de la céntrica calle San Fernando no se notó mucho porque allí estaban encendidos. Concretamente, en la sede regional del PP estaban "en modo on". La frase es de Juanma Moreno, que ayer se reunió con su grupo parlamentario para preparar las líneas maestras que desarrollará en el nuevo periodo de sesiones que comienza, para indignación de los populares, en febrero. Porque ese "modo on" es una contraposición al "modo off" que, según el presidente del PP andaluz, instaura Susana Díaz cada enero.

Moreno tiene clara la razón por la cual el primer mes del año es inhábil en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas : cree que es cuando en el PSOE "aprovechan para arreglar sus problemas internos". Según las tesis del líder popular, la "paralización" de los consejeros del Ejecutivo socialista se debe a que "no quieren cometer errores para no entorpecer la carrera de Susana Díaz", que más allá de Despeñaperros es "dinámica y fulgurante" y en la comunidad que preside muestra "una apatía generalizada".

El líder popular insiste en la necesidad de que se celebre cuanto antes un pleno sobre sanidad

El presidente de los populares andaluces tenía ayer motivos para el optimismo tras la publicación del último Egopa -la encuesta pública realizada por la Universidad de Granada- que sitúa al PP sólo a 2,4 puntos del PSOE en unas hipotéticas elecciones andaluzas. Además, recordó que en las últimas generales las papeletas de la gaviota superaron en la región a las del puño y la rosa. Más allá de sondeos y comicios, Moreno dio un tercer argumento para su positividad y reveló que cada vez más gente le confiesa que votó a Díaz la última vez, pero que elegirá al PP por la "decepción" que le ha provocado la gestión socialista.

"Estoy convencido de que podemos ganar", insistió el líder popular, pero mientras tanto opta por seguir siendo el jefe del grupo parlamentario más activo. Moreno recordó que, desde el comienzo de la X Legislatura, el 50,82% de la actividad de la Cámara tiene la rúbrica del PP. Concretamente, se trata de 6.795 iniciativas, entre las que destacan 509 solicitudes de información que todavía no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo.

Entre esas acciones está la petición de un pleno general con propuesta de resolución para analizar la situación de la sanidad en Andalucía, un asunto que Podemos e IU también quieren tratar en el Parlamento. "¿Dónde está el PSOE?", se preguntó Moreno, que también aprovechó para cargar contra "el socio de Gobierno" de los socialistas, en relación a Ciudadanos. "No se puede ir a una manifestación por la sanidad y mostrar equidistancia sobre la celebración de un debate al respecto", añadió el presidente de los populares andaluces.

El objetivo que marca Moreno a sus compañeros de filas para los próximos meses es "convertir al Parlamento en la caja de resonancia" de las necesidades de los andaluces. "El PP tiene su sitio en la calle", insistió el dirigente popular para después desgranar una batería de medidas que su grupo defenderá en la Cámara próximamente. Además de a la ya conocida propuesta para bonificar al 99% el polémico Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Moreno también se refirió a una bajada del tramo autonómico del IRPF. En materia de empleo, los populares registrarán iniciativas en defensa de sectores como el turístico o el agroalimentario, así como de dos colectivos de desempleados prioritarios: los jóvenes y los mayores de 45. También habrá medidas sobre políticas sociales y regeneración política. "El camino está trazado y el objetivo es nítido", señaló Moreno. Y la maquinaria popular, "en modo on".